Innenminister Karner bei „Milborn“ heute um 21:15 Uhr auf PULS 24: Asylverfahren an Außengrenzen und in sicheren Drittstaaten

Ebenfalls zu Gast Alexander Schallenberg und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Dazu Volker Türk in „Newsroom Spezial“

Wien (OTS) - Am Vortag des Rats der EU-Innenminister in Luxemburg spricht Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei „Milborn“ auf PULS 24 (Ausstrahlung 21:15) über seine Forderungen. Er gehe davon aus, „dass Asylverfahren an den Außengrenzen kommen werden, die Verhandlungen gehen in diese Richtung.“ Außerdem fordert er nach dänischem und britischen Vorbild die Möglichkeit, Asylverfahren auch außerhalb Europas durchführen zu können: „Das Thema Asylverfahren in sicheren Drittstaaten ist ein Modell, das die Dänen planen und ich sage, geben wir den europäischen Mitgliedsländern doch die Möglichkeiten, das auch zu tun, wie das Dänemark nach entsprechenden menschenrechtlichen Standards plant.“ Karner will außerdem Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan.

Mittwoch, 7.6.

21:15: Milborn – Das PULS 24 Polit-Gespräch

22:15: Newsroom Spezial – Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, im Interview

