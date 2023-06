Oort Energy sichert sich Startfinanzierung in Höhe von 5 Millionen GBP zur Dekarbonisierung der Industrie mit grünem Wasserstoff

London (ots/PRNewswire) - Oort Energy, ein in Großbritannien ansässiger Entwickler von Wasserstoff-Elektrolyseuren der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine überzeichnete 5-Millionen-Pfund-Startkapitalerhöhung unter der Leitung von Energy Revolution Ventures (ERV), einem auf Elektrochemie Diese Mittel ergänzen die nicht verwässernden Zuschüsse in Höhe von etwa £800.000, die dem Unternehmen von verschiedenen britischen und EU-Regierungsstellen gewährt wurden. Zu den wichtigsten Investoren der Seed-Runde gehören TRIREC, ein in Asien ansässiger Dekarbonisierungs-Fonds, sowie ein strategischer Unternehmensinvestor. Die Finanzierung wird den Aufbau der Elektrolyseur-Stack-Fertigungsanlage des Unternehmens und den Einsatz des ersten vollständig konformen Demonstrators zur Erzeugung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien unterstützen.

Gegründet von Veteranen der Elektrolyseur-Branche, hat sich Oort Energy zum Ziel gesetzt, die Kosten für grünen Wasserstoff für eine nachhaltige Zukunft zu senken. Die Produkte des Unternehmens produzieren sauberes Wasserstoffgas aus Wasser und erneuerbarem Strom.

Die Seed-Finanzierungsrunde wurde in zwei gleichen Tranchen abgeschlossen, wobei die erste Tranche für den Aufbau des Teams und den Start der Produktionsanlage verwendet wurde, während die zweite Tranche es dem Unternehmen ermöglichte, einen strategischen Investor hinzuzuziehen, der bei der Lieferkette und der Produktion in großem Maßstab helfen wird.

Oort Energy's patentierte Polymerelektrolytmembran (PEM)-Elektrolyseurtechnologie senkt die Kosten für die Produktion von grünem Wasserstoff. Das Unternehmen hat den "Stack" von Grund auf neu erfunden. Durch die Kombination tiefgreifender Materialinnovationen mit einer skalierbaren Fertigungsarchitektur bietet ihr Elektrolyseur-Produkt den Kunden führende Wirkungsgrade bei extrem niedrigen Kosten.

Das Unternehmen hat die Entwicklung einer 250-kW-Stack-Plattform bereits abgeschlossen und bereitet sich auf die Massenproduktion vor. Sie sind auf dem besten Weg, ihre erste vollständig konforme Container-Elektrolyseur-Lösung an einen Kunden zu liefern, dessen Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2023 geplant ist.

"Oort hat den Elektrolyseur-Stack im Hinblick auf Kosten, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit grundlegend neu konzipiert. Ihre Technologie produziert sauberen Wasserstoff durch Elektrolyse und beschleunigt damit kostengünstig die Dekarbonisierung von Industrien wie Düngemittel, Stahl und Schifffahrt", sagte Marcus Clover, Mitbegründer und Partner von Energy Revolution Ventures. "Nick und sein Team verfügen über die richtige Erfahrung und Strategie, um zuverlässige, kosteneffiziente Elektrolyseur-Produkte zu liefern, die Wasserstoff als Schlüssel zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes im Gigatonnen-Bereich erschließen werden. Wir glauben, dass Oort Energy die künftige Wasserstoffwirtschaft prägen wird".

"Wir freuen uns, dass wir unsere Seed-Finanzierungsrunde mit solch strategischen und unterstützenden Partnern abschließen konnten. Dies ist entscheidend für die erste Demonstration unseres Produktportfolios bei einem Kunden und ermöglicht uns die formelle Markteinführung unserer 250-kW- und 1-MW-Systeme im kommerziellen Maßstab im Jahr 2023. Der Markt für grüne Wasserstofftechnologien expandiert rasch, und unsere Produkte der nächsten Generation werden den Übergang zu einer Netto-Null-Lösung vorantreiben. - Nick van Dijk, CEO, Oort Energy

Oort Energy revolutioniert die Branche der grünen Wasserstoff-Elektrolyseure, indem es heute seine Elektrolyseur-Technologie der nächsten Generation vorstellt.

Informationen zu Oort Energy

Oort Energy ist ein Hersteller von Wasserstoff-Elektrolyseuren mit einer bahnbrechenden Technologie zur drastischen Senkung der Kosten für grünen Wasserstoff. Ihre Systeme zeichnen sich durch überragende Leistung und lange Lebensdauer aus und sind preislich konkurrenzfähig, so dass sie die niedrigsten Kosten für ultrareinen Wasserstoff auf dem heutigen Markt bieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.oortenergy.com.

Informationen zu Energy Revolution Ventures

Energy Revolution Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in Pre-Seed-, Seed- und Series A+-Start-ups investiert, die skalierbare Technologien im elektrochemischen Ökosystem entwickeln. Es nutzt die jahrelange Erfahrung seiner Aktionäre, die Energie- und Batterietechnologien in erfolgreiche, börsennotierte Unternehmen verwandelt haben. Die ERV verfügt über ein umfassendes Verständnis der Technologien, die der Innovation zugrunde liegen, sowie der Risiken, die mit der Skalierung und Vermarktung verbunden sind. ERV ist ein aktiver Investor, der Gründer und Innovatoren funktional und auf Vorstandsebene unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.erv.io.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2094531/Oort_Energy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2094532/Oort_Energy_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oort-energy-sichert-sich-startfinanzierung-in-hohe-von-5-millionen-gbp-zur-dekarbonisierung-der-industrie-mit-grunem-wasserstoff-301845094.html

Rückfragen & Kontakt:

Nick van Dijk,

+44 (0)7494 094169,

n.vandijk @ oortenergy.com