LH Johanna Mikl-Leitner: „EVN-Preissenkungen längst überfällig“

St.Pölten (OTS) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner reagiert auf die angekündigten Preissenkungen der EVN: „Ich habe in der aktuellen Situation überhaupt kein Verständnis, wenn sich Energieversorger ein Körberlgeld auf Kosten unserer Landsleute verdienen. Daher müssen sich die gesunkenen Großhandelspreise auf den Stromrechnungen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher so schnell und deutlich wie möglich bemerkbar machen. Die angekündigte Preissenkung der EVN in der Höhe von bis zu 20 Prozent im Laufe der kommenden Monate ist gut und richtig und vor allem: längst überfällig. Je schneller die Preissenkungen der EVN bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern ankommen, desto besser. Sollten die Großhandelspreise in den kommenden Monaten weiter sinken, erwarten wir uns natürlich, dass das Management darauf umgehend reagiert. Darauf werden wir sehr genau achten.“

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse