Zukunftsweisende Konzepte für nachhaltige Kreislaufwirtschaft

„Innovation Corner“ im Technischen Museum Wien präsentiert aktuelle Forschungsprojekte aus Oberösterreich

Wien (OTS) - Kreislaufwirtschaft ist in aller Munde. Denn die voranschreitende Klimakrise und Rohstoffknappheit ebenso wie die wachsende Bevölkerung erfordern eine Transformation unseres globalen Wirtschaftssystems – weg von der „Wegwerfwirtschaft“ und hin zu einem Modell, das den Lebenszyklus von vorhandenen Ressourcen durch Wiederverwendung, Reparatur, Aufbereitung und Recycling verlängert.



Dass auch heimische Start-ups, Universitäten und Forschungszentren an fortschrittlichen Lösungen für aktuelle Herausforderungen und nachhaltige Entwicklung tüfteln, veranschaulicht der „Innovation Corner“ im Technischen Museum Wien. Hier werden exklusive Einblicke gegeben, woran aktuell in österreichischen Institutionen und Firmen gearbeitet wird und welche neuen Ideen und zukunftsweisenden Technologien entwickelt werden. „Im ‚Innovation Corner‘ sollen BesucherInnen nicht nur vom österreichischen Erfindungsreichtum inspiriert werden, sondern sie erfahren auch mehr über Unterstützungsmöglichkeiten, um aus einer guten Idee eine marktreife Innovation zu machen. Denn nachhaltige Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu fördern, ist wichtiger denn je“, erklärt Generaldirektor Peter Aufreiter die Vision hinter der Initiative.

Kreislaufwirtschaft-Lösungen „Made in Upper Austria“

In Kooperation mit der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria und dem UAR Innovation Network präsentiert das Technische Museum Wien aktuell Erfolgsbeispiele oberösterreichischer Unternehmen und Forschungsinstitutionen aus dem Bereich Kreislaufwirtschaft. Gezeigt wird etwa, wie zahlreiche Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Kunststoff-Cluster Oberösterreich daran forschen, die Wiederverarbeitung von Plastik zu optimieren und durch innovative Prozesse bisher nicht recycelbare Wertstoffe wiederverwerten zu können. Auch für die Textilindustrie gibt es neuartige Lösungen – etwa bei der Herstellung durch ressourcenschonendes Radialflechtverfahren, aber auch durch komplexe Aufbereitungs- und Trenntechniken, um Mischtextilien, die aus mehreren Fasern bestehen, sinnvoll wiederverwerten zu können. BesucherInnen des „Innovation Corners“ erfahren auch, wie Carbon-Elektroden, die ein wesentlicher Bauteil in unseren Energiespeichersystemen sind, statt aus Erdöl aus Bestandteilen von Holz oder Lebensmitteln produziert werden können.



„Wo ließen sich innovative Ideen und Entwicklungen aus unseren Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen besser präsentieren als im Technischen Museum Wien? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an einem Ort vereint – hier ist das optimale Umfeld, um anhand von Erfindungen die Schöpfungskraft der oberösterreichischen Unternehmen zu zeigen und mit spannenden Forschungsprojekten einen Blick in die Zukunft zu werfen“, zeigt sich Werner Pamminger, Geschäftsführer von Business Upper Austria, erfreut über die Museumsbühne für oberösterreichische Technologien.

„Innovation Corner“ zeigt Vielfalt an heimischen Innovationen

Der im Herbst 2022 eröffnete „Innovation Corner“ gibt in regelmäßig wechselnden Präsentationen vielfältige Einblicke in die unterschiedlichsten Innovationsbranchen. So erleben BesucherInnen, wie dynamisch, abwechslungsreich und lebensnah der MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) auch als Wirtschafts- und Arbeitssektor ist.



Im ersten Ausstellungszyklus in Kooperation mit Business Upper Austria wurden bereits Produkte und Lösungen zu den Themengebieten „Medizintechnik und assistive Technik“ sowie „Digitale Transformation“ behandelt. Ab Herbst 2023 startet ein neuer Ausstellungszyklus mit der niederösterreichischen Standortagentur tecnet equity und accent als Partner des „Innovation Corners“.



Text- und Bildmaterial zu „Kreislaufwirtschaft“ im „Innovation Corner“:

https://www.technischesmuseum.at/presse/innovation_corner_3



Ausstellungswebsite zu „Kreislaufwirtschaft“ im „Innovation Corner“

