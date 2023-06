Das weltweite verwaltete Vermögen börsengehandelter Produkte auf Basis digitaler Vermögenswerte stieg seit Jahresbeginn um 59 %

London (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), ein führendes Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte und Fintech, gibt bekannt, dass seine Analyse globaler Exchange Traded Products (ETPs) mit digitalen Vermögenswerten als zugrunde liegende Sicherheit ein Wachstum des gesamten verwalteten Vermögens (AUM) um 59 % im bisherigen Jahreszeitraum ermittelt hat.

Der AUM-Anstieg betrug 37 % über dem zugrunde liegenden Wert digitaler Vermögenswerte, der seit Jahresbeginn mit 43 % langsamer wuchs. Dies ist auf den Preisanstieg der wichtigsten digitalen Vermögenswerte, die ETPs wie Bitcoin und Ethereum zugrunde liegen, gegenüber kleineren alternativen Coins sowie auf Kapitalzuflüsse in diese aufgeführten Produkte zurückzuführen.

„Die Flut ist jetzt höher als zu Beginn des Jahres und hat die meisten Schiffe angehoben", sagte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. „Der Markt bleibt bei diesem höheren Pegel stabil."

Der Kursanstieg von 43 % seit Jahresbeginn überschattete den Rückgang der verwalteten Vermögen im Mai um 3 % von 32,6 Mrd. $ auf 31,7 Mrd. $ und den monatlichen Rückgang des Gesamtwerts der Krypto-Vermögenswerte um 5 % von etwa 1,20 Billionen $ auf 1,14 Billionen $.

Der Gesamtwert des Kryptomarktes war Ende Mai dieses Jahres 13 % niedriger als Ende Mai letzten Jahres und markierte damit den bislang geringsten Rückgang im Jahresvergleich in diesem Jahr.

Bitcoin (BTC) sank im Mai um 7 % und fiel von 29.200 $ am 30. April auf 27.200 $. Das AUM von ETPs, die BTC halten, gingen entsprechend um 4 % zurück und erreichten 21,7 Mrd. $ gegenüber 22,6 Mrd. $.

Ethereum (ETH) verlor 2 % an Wert und sank von etwa 1.910 $ auf 1.875 $. Auf Ethereum (ETH) lautende ETPs verzeichneten jedoch einen Anstieg des AUM um 1,6 % und erreichten am 31. Mai 7,6 Mrd. USD, verglichen mit 7,5 Mrd. USD im Vormonat.

ETPs, die alternative Coins repräsentieren, gingen um 8,6 % zurück, und diejenigen mit einem Korb von Kryptowährungen verloren 2,6 % an AUM.

Zu den ETPs gehören Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Notes (ETNs). Die AUM-Berechnung von Fineqia Research berücksichtigt den Start oder die Schließung von ETPs während eines bestimmten Zeitraums. Die Zahl der verfolgten ETPs lag Ende Mai bei 154.

Alle Preisangaben sind in USD angegeben, und die Preise der Kryptowährungen stammen von CoinMarketCap.

Die ETP- und ETF-AUM-Daten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden von der hauseigenen Research-Abteilung von Fineqia aus renommierten Quellen zusammengestellt, darunter 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp. und MorningStars, Inc. sowie TrackInSight SAS.

Über Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) ist ein börsennotiertes Unternehmen in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA). Der strategische Fokus von Fineqia liegt auf der Bereitstellung einer Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur Unterstützung von Wertpapieremissionen und der Verwaltung von Schuldverschreibungen. Fineqia baut sein alternatives Finanzgeschäft aus und hält ein wachsendes Portfolio von Blockchain-, Fintech- und Cryptocurrency-Technologieunternehmen weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen enthalten (gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) („zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das „Unternehmen") glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über potenzielle Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „weiterhin", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „planen" oder „projizieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen davon oder einer vergleichbaren Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, ohne Einschränkung, das Scheitern der Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens aufgeführt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

