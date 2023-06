„Dein Buongiorno, dein Lavazza Caffè”: An Austrian Breakfast Story

Wien (OTS) - Wake me up, before you go-go! Ein Morgen ohne den Lieblingskaffee kann einfach nicht gut werden, oder? Denn die Magie der ersten Stunden liegt dabei für viele gerade in vertrauten, morgendlichen Ritualen, die sie entspannt, belebt, in die Gänge bringt oder auch gut gelaunt in den Tag starten lassen. Und da gehört die Tasse Kaffee für die allermeisten dazu – egal ob stark und kurz, mit Milch verfeinert oder etwas verlängert.

„Der Genuss eines guten Kaffees am Morgen lässt einen besser in den Tag starten. Dass ist nicht nur gefühlt so: Vielmehr bestätigt eine Studie*, dass von 9:30 bis 11:30 Uhr die beste Zeit fürs Kaffeetrinken ist“ , erklärt Karen Laesch, Marketing Director von Lavazza Deutschland & Österreich. „8 von 10 Österreicher*innen** können oder wollen sich ihren Morgen ohne Tasse Kaffee gar nicht vorstellen – dabei genießt aber jede und jeder auf die ganz individuelle Art, denn morgendliche Rituale und die damit verbundenen Kaffeemomente unterscheiden sich stark voneinander.“



Und so unterschiedlich die Kaffees sind, so individuell sind auch die Situationen, in denen sie getrunken werden. Immer mit dabei ist Lavazza: der italienische Traditionsröster zeigt sich als stetiger Begleiter klassisch am Frühstückstisch, während der Face Care oder unterstützt auch bei der Outfit-Wahl. Wir haben fünf Influencer*innen bei ihrem morgendlichen Start in den Tag begleitet.



Quellen: *AsapScience, Mitchell Moffit und Gregory Brown, 2022; **De'Longhi / marketagent 2022;

