Grüne Wien/Spielmann, Malle: Endlich bekommt Wien kostenlose Menstruationsartikel an 9 Pilotschulen

Projekt der Grünen Schüler:innen wird umgesetzt

Wien (OTS) - Im heutigen Ausschuss für Soziales und Gesundheit wurde das von der Grünen Schüler:innenorganisation Verde vorgeschlagene Projekt „Kostenlos Bluten“ – freie Menstruationsprodukte an 9 Pilotschulen – beschlossen. Die Verde hat ihren Projektvorschlag für die Jugendmillion eingereicht und im Oktober 2022 den Hauptpreis gewonnen. Das Projekt ist mit 80.000 Euro dotiert.

„Bluten ist Alltag. Dennoch wird es oft als etwas Peinliches und Schamhaftes verstanden. Genau deswegen haben wir unser Projekt ‚Kostenlos Bluten‘ eingereicht, um die Menstruation zu enttabuisieren und Schüler:innen einen kostenlosen Zugang zu Menstruationsartikeln zu ermöglichen“, so Pia Steiner, Vorsitzende der Verde. Auch die Grüne Bildungssprecherin Julia Malle und die Grüne Sozial- und Frauensprecherin Viktoria Spielmann haben im Gemeinderat einen Antrag für zur Verfügungstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln an Wiener Schulen Anfang 2021 gestellt. Dieser wurde damals von der rot-pinken Stadtregierung abgelehnt.

„Wir freuen uns umso mehr, dass das Projekt ‚Kostenfrei Bluten‘ schlussendlich doch umgesetzt wird! Besonders für Jugendliche ist das Thema Menstruation ein großes Tabu und sich kein Tampon leisten zu können verschärft dieses Tabu noch weiter, so Malle und Spielmann. Bereits die Rote Box, ein Pilotprojekt zur Bekämpfung von Periodenarmut, die auf Initiative der Grünen in der Brigittenau umgesetzt wurde, zeigte in der Evaluierung einen großen Erfolg.

„Wir sehen, dass Periodenarmut ein großes Thema ist, das mit viel Scham besetzt ist. Projekte wie Kostenfrei Bluten sind ein Beitrag, um Jugendliche von gesundheitsschädlichen Praktiken zum Stoppen der Periode abzuhalten“, so Spielmann abschließend.

