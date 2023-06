Bakos (NEOS) / Hanke (SPÖ): Projekt "Kostenloses Bluten“ wird umgesetzt - Gratis-Menstruationsprodukte für Wiens Schülerinnen

Wien (OTS) - Die rot-pinke Fortschrittskoalition setzt ein wegweisendes Siegerprojekt des Kinder- und Jugendparlaments um und ermöglicht mit dem neuen Pilotprojekt an neun Wiener Schulen ab dem Schuljahr 2023/24 den kostenlosen Bezug von Menstruationsprodukten. Unter dem Namen "Kostenloses Bluten" wird das Siegerprojekt der "Jugendmillion" der Stadt Wien zu einem Symbol der Solidarität und Chancengerechtigkeit.

Im Rahmen des partizipativen Kinder- und Jugendbudgets der Stadt Wien haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, über die Verwendung von finanziellen Mitteln mitzubestimmen. Von September bis Oktober 2021 wurden alle Wiener:innen zwischen 5 und 20 Jahren aufgerufen, ihre Ideen für Wien auf der Online-Plattform "einreichen.junges.wien" einzubringen. Als eines der Sieger:innenprojekte wurde das Projekt "Kostenloses Bluten" im Kinder- und Jugendparlament und danach im Wiener Gemeinderat beschlossen. Die rot-pinke Fortschrittskoalition bedankt sich herzlich bei den Einreicher:innen des Projektes und den vielen jungen Menschen , die für das Projekt “Kostenloses Bluten” gestimmt und damit zur Verwirklichung des Projekts beigetragen haben.

In Anbetracht dieses bedeutenden Schritts erklärt Dolores Bakos, Jugendsprecherin von NEOS Wien: "Selbst in einem der reichsten Länder der Welt wie Österreich gibt es Mädchen und Frauen, die sich ihre Menstruation schlichtweg nicht 'leisten' können. Die monatlichen Kosten für Menstruationshygieneprodukte bedeuten vor allem für Schülerinnen eine hohe finanzielle Belastung, die gerade in dieser jetzigen Zeit der hohen Inflation zusätzlich erschwerend hinzukommt. Es darf nicht passieren, dass Mädchen aus Kostengründen auf Menstruationsprodukte verzichten müssen oder etwa beim Wechsel von Hygieneprodukten sparen, um so wenig wie möglich zu verwenden. Echte Chancengerechtigkeit gibt es nur dann, wenn Mädchen ohne solche Sorgen oder Ängste am gesellschaftlichen Leben partizipieren können. Als Stadtregierung kümmern wir uns darum, dass die Anliegen junger Menschen gehört werden."

Im Rahmen dieses Projekts werden an 9 Schulen in Wien Menstruationsartikel kostenlos in den Schultoiletten zur Verfügung stehen. Binden und Tampons können aus speziellen dafür vorgesehenen 40 Ausgabeautomaten entnommen werden. Das Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele übernimmt die Abwicklung und Betreuung des Projekts "Kostenloses Bluten", da es bereits Erfahrungswerte mit einem ähnlichen Projekt ("Rote Box") gesammelt hat.

“Rund 90 Euro im Jahr gibt jede Frau für Menstruationsartikel aus. Durch die massive Teuerung steigen auch diese Ausgaben enorm und es bleibt weniger für Lebensmittel oder für die Teilhabe am öffentlichen Leben. Gerade für Schülerinnen sind knapp 8 Euro pro Monat viel Geld. Hier wollen wir als Stadt entlasten und unterstützen. 'Kostenlos Bluten können ab jetzt die Schülerinnen an 9 Pilotschulen in Wien, wo wir in 40 Automaten kostenlose Tampons und Binden finanziert durch die Jugendmillion der Stadt zur Verfügung stellen. Menstruationsartikel im Schulalltag für alle Schüler:innen sichtbar zu machen, trägt dazu bei, das Thema zu enttabuisieren und in die allgemeine Aufmerksamkeit zu rücken,” so Wiener SPÖ-Jugendsprecherin Gemeinderätin Marina Hanke.

Die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsprodukten ist ein bedeutsamer Schritt zur Förderung der Chancengerechtigkeit und der vollen Teilhabe von Frauen in unserer Gesellschaft. Das Projekt "Kostenloses Bluten" sendet ein klares Signal der Solidarität aus und zeigt, dass die Stadt Wien die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und konkrete Maßnahmen ergreift, um ihre Lebensumstände zu verbessern.

Folgenden Schulen in Wien werden Menstruationsartikel kostenlos in den Schultoiletten zur Verfügung stehen:

2., MS Max-Winter-Platz 2

10., ASO Quellenstraße 52

10., VS Quellenstraße 54

10., MS Quellenstraße 144

11., MS Enkplatz 4/I

11., MS Enkplatz 4/II

12., FS Dörfelstraße 1

20., PTS Stromstraße 44

22., BS EHDV Prinzgasse 3

