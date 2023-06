Hans Sigl und „Die Draufgänger“ am 9. Juni in ORF 2 zu Gast bei „Vera“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 9. Juni 2023, sind Fernsehstar Hans Sigl und die Band „Die Draufgänger“ um 21.20 Uhr in ORF 2 im Talk mit „Vera“.

Publikumsliebling Hans Sigl, mehrfach ausgezeichnet, seit 2008 höchst erfolgreich als „Bergdoktor“ und seit 2022 als „Starnacht“-Moderator unterwegs, erzählt in „Vera“, weshalb er einst die ebenfalls sehr erfolgreiche Krimi-Serie „Soko Kitzbühel“ auf eigenen Wunsch verlassen hat. Nun wird er für diesen „Aussteiger-Mut“ mit noch größerem Ruhm als TV-Arzt bedacht. Inwieweit die Medizin und die Berge sein Leben auch abseits des Fernsehens tangieren und inwieweit die Liebe nicht nur in der Serie, sondern auch in seinem Privatleben für aufwühlende Gefühle sorgt, erzählt er im Gespräch mit Vera Russwurm ebenso offen wie von seinem Patchwork-Familienleben. Außerdem spricht Hans Sigl über Lesungen, die er gemeinsam mit der Philharmonie Salzburg macht.

„Die Draufgänger“ – vier Steirer um die 30 – haben sich ihren Erfolg nicht nur durch die richtige „Hit-Nase“, sondern auch durch Konsequenz erarbeitet. Bei „Vera“ erzählen sie, wie sie schon als Kinder-Band mit zehn Jahren die Bühne gestürmt haben. Längst können sie von ihrer Musik gut leben – jagt doch ein Hit den nächsten. Ihr bisher größter Erfolg: ihre Version von „Cordula Grün“, die sie u. a. bei Vera Russwurm performen.

