Ein erfolgreiches Jahr 2022 und neue Gesichter im Wiener Roten Kreuz

Wien (OTS) - Das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Wien blickt auf ein herausforderndes aber erfolgreiches Jahr 2022 zurück und ebnet den Weg, um weiterhin Menschlichkeit in der österreichischen Gesellschaft voranzutreiben: Bei der 62. ordentlichen Generalversammlung wurden vier neue Positionen gewählt – unter anderem Mag. Reinhard Wittmann einstimmig als Vizepräsident.

Das Jahr 2022 zeigte wieder, was gelebte Menschlichkeit im Wiener Roten Kreuz bedeutet: Rettungseinsätze, die Versorgung geflüchteter Personen oder das unermüdliche Engagement der Mitarbeiter*innen in der Pflege und Betreuung. Einige besonders herausstechende Zahlen des WRK im Jahr 2022 waren:

317.075 freiwillig geleistete Stunden

1.000 Schlafplätze im Ankunftszentrum Althanstraße für geflüchtete Personen aus der Ukraine

63.652 Personen, die über die Team Österreich Tafel mit Lebensmitteln versorgt wurden

850 Team Österreich-Mitglieder, die im Einsatz bei der Betreuung von Schutzsuchenden aus der Ukraine waren



Den gesamten Geschäftsbericht gibt es hier nachzulesen.

Rückblick 2022: Pflege und Betreuung, Flüchtlingshilfe und Rettungsdienst

Zwei Jubiläen feierte das WRK im Bereich Pflege und Betreuung. Als verlässliche und fürsorgliche Partner*innen arbeiten die Mitarbeiter*innen der Heimhilfe bereits seit 50 Jahren erfolgreich mit alten und gebrechlichen Personen zu Hause. Auch die Berater*innen der Visitas freuten sich über das 20-jährige Bestehen der Einrichtung, in der sie Personen begleiten und sie bei ihrem Berufs-(Wieder-)Einstieg unterstützen.

Der Rettungsdienst absolvierte 2022 neben der Pandemiebekämpfung 100.825 Einsätze. 200 Intensiv- und Sondertransporte wurden durchgeführt, 400 Veranstaltungen betreut.

Schnelles Handeln war auch 2022 wieder vom Katastrophenhilfsdienst gefragt. Innerhalb von 24 Stunden bauten die Mitarbeiter*innen für geflüchtete Personen aus der Ukraine in der Messe Wien die Infrastruktur auf, um bis zu 1.200 Menschen mit Schutz, Informationen und Unterkunft zu versorgen.

Landesgeschäftsleiter Mag. Alexander Lang fasst das vergangene Jahr im Wiener Roten Kreuz zusammen: „ Für mich haben wir vor allem im letzten Jahr wieder bewiesen, dass wir ein krisensicherer und verlässlicher Partner für die Menschen in Wien sind. Das sieht man auch in den handfesten Zahlen und Erfolgen, die wir 2022 verbuchen konnten. Und genau so wollen wir weitermachen, unsere Arbeit immer wieder zu hinterfragen und so jeden Tag besser zu werden. Denn über allem steht, Menschen zu helfen, und das so wirksam wie nur irgendwie möglich. “

Wittmann als neuer Vizepräsident des WRK

Für frischen Wind sorgen personelle Veränderungen im Wiener Roten Kreuz. Der bei der Generalversammlung einstimmig gewählte Vizepräsident Mag. Reinhard Wittmann tritt als Nachfolger von Peter Hoffelner seine neue Position an. „ Für mich ist es eine ganz besondere Ehre, in die Fußstapfen von Peter Hoffelner zu treten. Das Wiener Rote Kreuz begleitet mich persönlich seit Jahrzehnten und ich freue mich sehr über meine neue Position und damit auch über die Gestaltungsmöglichkeiten, das Mitgefühl in Wien zu stärken “, sagt Wittmann. Der hauptberuflich öffentliche Notar ist seit 1993 in verschiedenen Funktionen freiwillig und als Mitglied des Arbeitsausschusses beim Wiener Roten Kreuz tätig.

Dr. Gabriele Domschitz, Präsidentin des Wiener Roten Kreuzes, über ihren neuen Vizepräsidenten: „ Mit Reinhard Wittmann als neuen Kollegen und Vizepräsidenten freue ich mich, die erfolgreiche Arbeit im Wiener Roten Kreuz weiter voranzutreiben. Als Notar bringt Wittmann ein umfassendes Wissen mit, und persönlich strahlt er Ruhe und Gelassenheit aus. Es stimmt mich zuversichtlich, mit Reinhard Wittmann als meinen Vizepräsidenten die Zukunft des Wiener Roten Kreuzes mitzugestalten. “

Neue Mitglieder im Arbeitsausschuss

Darüber hinaus wurden bei der 62. ordentlichen Generalversammlung des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Wien mit Dr. Michael Lunzer, Dr. Iulia Mamut-Zahradnik und Timna Sollak (Vertreterin der Jugend) drei neue Mitglieder in den Arbeitsausschuss gewählt.

Die 22-jährige Sollak ist seit 2020 beim WRK und fand über die Team Österreich Tafel zum Wiener Jugendrotkreuz. Als Jugendgruppenleiterin organisiert sie alle zwei Wochen Treffen, bei denen sich junge Menschen zu unterschiedlichen sozialen Themen wie Inklusion, Wohnungslosigkeit, Erste Hilfe, Nachhaltigkeit und vielem mehr austauschen. „ Das Tolle ist, dass die Gruppen ein vielfältiger, bunter Haufen junger Menschen sind, die sich sozial engagieren – zu ganz vielen Themen. Man schnuppert in die unterschiedlichen Bereiche des WRK hinein “, sagt Timna Sollak über ihre Arbeit beim Wiener Roten Kreuz.

