Zierfuß: Lehrerflucht aus Wien nimmt kein Ende – SPÖ und NEOS bleiben tatenlos

Hilferuf der Direktorinnen und Direktoren wird von Stadtregierung ignoriert – Bildungsdirektor Himmer redet wie immer alles schön – Wiederkehr taucht unter

Wien (OTS) - „SPÖ und NEOS ignorieren den akuten Lehrermangel in Wiens Schulen konsequent. Mittlerweile sind die Direktorinnen und Direktoren bereits froh, wenn jemand in der Klasse steht, ‚der atmet‘. Das ist inakzeptabel und fahrlässig“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei Gemeinderat Harald Zierfuß zu einem gestrigen ORF-Bericht, in dem Direktorinnen und Direktoren auf den akuten Lehrermangel verweisen.

„Dabei braucht es gerade in Wien hochqualifiziertes und hochmotiviertes Lehrpersonal, um die großen Herausforderungen an den Wiener Schulen anzugehen. Anstatt jedoch das Problem endlich anzugehen, redet Bildungsdirektor Himmer wie immer die Situation bestens gelaunt schön“, so Zierfuß. „Die Hilferufe aus den Wiener Schulen werden einfach ignoriert. Und der zuständige Stadtrat Wiederkehr äußerst sich dazu erst gar nicht. Lieber verkauft er ein NEOS-Marketing-Projekt nach dem anderen, während die Lehrerflucht aus den Wiener Schulen kein Ende nimmt“, so Zierfuß.

Die Wiener Volkspartei macht nun bereits seit über einem Jahr auf den Personalnotstand im Bildungsbereich aufmerksam und hat dazu ein 10-Punkte-Programm gemeinsam mit Lehrkräften, Schulleitern und Eltern entwickelt. „Die Umsetzung dieses Programms lässt jedoch weiter auf sich warten. In Wien verkommt die Schule immer mehr zu einer reinen Aufbewahrungsstätte und die so dringend notwendige Deutschförderung in den Klassen gerät immer mehr ins Hintertreffen“, so der Bildungssprecher.

Viele Studierende, die bereits als Lehrkraft in der Klasse stehen, würden wegen der Doppelbelastung aufgeben oder sich ganz vom Lehrberuf abwenden. Viele wandern auch in die umliegenden Bundesländer ab oder pendeln gerne für die Arbeit nach Niederösterreich. „Es gilt, für jede einzelne Lehrkraft in unserer Stadt zu kämpfen und die Attraktivierung des Lehrerberufs in Wien endlich aktiv anzugehen. Wir können uns keine weitere Lehrerflucht aus Wien leisten“, so Zierfuß abschließend.

