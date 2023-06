ORF-III-Wochenhighlights: „Die lustigen Weiber von Windsor“ aus der Volksoper Wien, Filmreigen zum 65. Geburtstag Harald Sicheritz

Von 12. bis 18. Juni 2023

Wien (OTS) - „ORF III Themenmontag“ zu steigenden Preisen

Den „ORF III Themenmontag“ am 12. Juni eröffnet die Sendung „Teuer – das neue Normal?“ (20.15 Uhr). Im anschließenden Talk unter dem Motto „Steigende Preise – wer ist schuld?“ (21.05 Uhr) diskutieren Vertreter/innen von u. a. Supermärkten und Produzenten sowie Expertinnen und Experten über die Preispolitik bei Nahrungsmitteln. Danach beleuchtet die Produktion „Viel Arbeit, wenig Geld – die Krise der Mittelschicht“ (21.55 Uhr). Wie ist es zu erklären, dass jahrelang die Wirtschaft wächst, der Wohlstand aber nicht in der Breite ankommt? Wieso fehlt es vielen in der Mittelschicht an Sicherheit und Rücklagen? Abschließend befasst sich die Dokumentation „Krisenland – zwischen Angst und Aufbruch“ (22.45 Uhr) mit der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. Was löst die Wertvernichtung durch die Inflation beim sogenannten Mittelstand aus?

Neue Ausgaben „MERYN am Montag“, „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“

„MERYN am Montag“ befasst sich mit dem Thema „Knochenbrüche im Alter“ (18.45 Uhr). ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Astrid Fahrleitner-Pammer, Fachärztin für Osteologie und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Knochen und Mineralstoffwechsel, beantworten die Fragen der Zuseher/innen. Am Mittwoch, dem 14. Juni, geht es in „MERYNS sprechzimmer“ (22.30 Uhr) um die Frage „Mit der Natur heilen: Chance oder Risiko?“: Heilpflanzen sind seit Anbeginn tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt, doch wo liegen die Grenzen der Pflanzenheilkunde? Dazu diskutieren bei Siegfried Meryn Petra Zizenbacher, Allgemeinmedizinerin, Naturheilärztin und Ganzheitsmedizinerin, Burkhard Gustorff, Vorstand der Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Schmerzmedizin am Wilhelminenspital Wien, sowie Johannes Saukel, Professor i.R. für Pharmakognosie an der Universität Wien. Danach begibt sich „treffpunkt medizin“ in der Dokumentation „Heilen mit der Natur: Ayurveda & Tibetische Medizin zwischen Orient und Okzident“ (23.20 Uhr) auf eine Reise zu Originalschauplätzen der indischen und asiatischen Heilkunst.

Neue Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 14. Juni, begibt sich „Heimat Österreich“ in einer neuen Ausgabe zum „Grundlsee“ (20.15 Uhr), der zu den bekanntesten Gewässern des Salzkammergutes gehört. Gestalter Udo Maurer hat diese besondere Gegend besucht und den Alltag der Menschen beleuchtet. Danach führt eine „Landleben“-Neuproduktion zunächst„Rund um Murau“ (21.05 Uhr), ein weiterer Film der Reihe begleitet den sogenannten Liebstattsonntag am „Traunsee“ (21.55 Uhr). An diesem Tag treffen sich in Gmunden die Trachten- und Goldhaubenvereine, um den vierten Fastensonntag zu begehen. Am Donnerstag, dem 15. Juni, steht in einer „Land der Berge“-Premiere „Wandern über die Salzkammergutberge“ (20.15 Uhr) auf dem Programm: Von der Salzburger Altstadt aus geht es über den Gaisberg zum Gipfel der Osterhorngruppe.

„ORF III Kulturdienstag“ mit dreiteiligem „Erbe Österreich“-Abend und neuer Folge „erLesen“

Die Dokumentation „Sisis Kinderjahre – von Possenhofen nach Wien und in die Ewigkeit“ (20.15 Uhr) macht den Auftakt zum „ORF III Kulturdienstag“ am 13. Juni. Anschließend begibt sich „Venedigs Gärten und die Habsburger: Auf Sisis Spuren in Venedig“ (21.05 Uhr), danach folgt ein Besuch im „Hundertwasser-Garten in Venedig“ (21.55 Uhr). Den Abend beschließt das Literaturformat „erLesen“ (22.45 Uhr). Zu Gast bei ORF-III-Moderator Heinz Sichrovsky: „ZIB 2“-Moderator Armin Wolf, Politologe Peter Filzmaier, Autor Bernhard Aichner sowie Dichterin Verena Gotthardt.

„Donnerstag Nacht“ mit Josef Hader, „Kabarett im Turm“ und „Soundcheck Österreich“

Am Donnerstag, dem 15. Juni, zeigt ORF III „Die besten Momente“ (21.55 Uhr) des wohl beliebtesten österreichischen Kabarettisten im deutschen Sprachraum: Josef Hader. Es geht heiter weiter mit zwei Ausgabe des Formats„Kabarett im Turm“ mit Walter Kammerhofer (23.05 Uhr) und Elena Wolff (0.00 Uhr). Den Abend beschließt „Soundcheck Österreich“ mit Alternative-Pop-Sängerin „Pippa“ (0.30 Uhr).

Filmreigen zum 65. Geburtstag von Harald Sicheritz – zwei weitere Sendungen in ORF 1

Anlässlich des Österreichischen Filmpreises, der heuer am 15. Juni im Globe Wien vergeben wird, präsentiert ORF III am 16. und 17. Juni eine Auswahl an Produktionen von Regisseur Harald Sicheritz, Gründungsmitglied der Akademie des Österreichischen Films und am 25. Juni 65. Jahre! Den Sicheritz-Filmreigen zum halbrunden Jubiläum eröffnet am Freitag, dem 16. Juni, sein kultiges Regiedebüt „Muttertag“ (20.15 Uhr), gefolgt von einer neuen Ausgabe der Reihe „Das ganze Interview“ (21.50 Uhr) mit dem Filmemacher. Ab 22.30 Uhr stehen vier Episoden der Kultserie „MA 2412“ auf dem Programm:

„Horror“ (22.30 Uhr), „Freud“ (23.00 Uhr), „Körperkult“ (23.25 Uhr) und „Außendienst“ (23.50 Uhr). Anschließend sind die Hommage „Qualtingers Wien“ (0.10 Uhr) sowie alle zehn Folgen der Sitcom „Die Gipfelzipfler“ (ab 1.40 Uhr bis 5.25 Uhr Früh) zu sehen. Am Samstag, dem 17. Juni, runden die Dokumentation „Filmgeschichte(n) – Muttertag“ (8.55 Uhr) sowie die Komödien „Fink fährt ab“ (9.40 Uhr) und „MA 2412 – Die Staatsdiener“ (12.55 Uhr) den Sicheritz-Schwerpunkt ab.

Ein topbesetzter ORF-Kult-Klassiker jagt den nächsten, wenn auch ORF 1 Harald Sicheritz mit zwei der erfolgreichsten Filme der österreichischen Kinogeschichte gratuliert: Nachdem Roland Düringer am Montag, dem 19. Juni, in „Poppitz“ (20.15 Uhr) zwischen beruflicher Krise und Katastrophenurlaub von einem Horrorszenario ins nächste schlittert, steht am Montag, dem 26. Juni, in „Hinterholz 8“ (20.15 Uhr) auch schon die nächste Katastrophe ins Haus.

„zeit.geschichte“-Abend mit Hollywoodgrößen der 1950er

Am Samstag, dem 17. Juni, steht ORF III ganz im Zeichen großer Filmlegenden. Den Anfang macht die Produktion „Glanz und Elend:

Marilyn Monroe & Elizabeth Taylor“ (20.15 Uhr), weiter geht es mit Hollywoods tragischer Prinzessin: „Grace Kelly“ (21.05 Uhr). Den Abend beschließen die Dokumentationen: „Der Mann, der Cary Grant wurde“ (22.00 Uhr) und „Kim Novak – Rebellin unter den Stars“ (22.55 Uhr).

Franz-Antel-Schwerpunkt und „Erlebnis Bühne“-Premiere am Sonntag

Am Sonntag, dem 18. Juni, erinnert ORF III an den österreichischen Filmemacher Franz Antel anlässlich seines 110. Geburtstages und zeigt zunächst die Doku „Franz Antel – Meister der Unterhaltung“ (12.55 Uhr), gefolgt von einem filmischen Best-of: „Hallo, Dienstmann“ (13.45 Uhr), „Vier Mädels aus der Wachau“ (15.30 Uhr), „Im Schwarzen Rössl“ (17.10 Uhr) und „Im singenden Rössl am Königssee“ (18.45 Uhr). Im Hauptabend präsentiert ORF III die Neuinszenierung von Otto Nicolais komisch-fantastischer Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ (20.15 Uhr) aus der Volksoper Wien. Erstmals inszeniert die niederländische Regisseurin Nina Spijkers im Haus am Währinger Gürtel. Für das Bühnenbild konnte Tony-Award-Gewinnerin Rae Smith gewonnen werden.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

