Tierärztekammer lud zum Stakeholder-Event „Zukunftstalk 2023“

„Tierärztemangel – Quo vadis Tiermedizin“

Wien (OTS) - Um die künftigen Herausforderungen im Veterinärbereich zu diskutieren lud die Österreichische Tierärztekammer am Mittwoch, den 7.6.2023 rund 130 Gäste aus dem In- und Ausland sowie Vertreter*innen von Politik, Wirtschaft, Bildung und NGOs sowie des Berufsstandes zu einem Austausch unter Fachexpert*innen in das Technische Museum Wien. Durch das Programm führte der ehemalige ORF-Journalist Gerald Groß.

Im Mittelpunkt des "Zukunftstalks 2023", der unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen stand, widmete man sich den Themen der mentalen Gesundheit von Tierärzt*innen, der Telemedizin und Digitalisierung im veterinärmedizinischen Bereich sowie auch einer Retrospektive zum Thema „75 Jahre Österreichische Tierärztekammer“.

Anlässlich des Jubiläums blickte die Österreichische Tierärztekammer auf die bisherigen Errungenschaften zurück sowie auch auf die, gerade in den vergangenen Jahren rasant zugenommene medizinische Entwicklung im tierärztlichen Bereich. „Die Tierärzteschaft hat auch in den vergangenen Jahren den gesellschaftlichen Stellenwert unter Beweis gestellt – man denke hier an die Lebensmittelsicherheit, die Bekämpfung der Antibiotikaresistenzen aber auch an die Seuchenbekämpfung in Zeiten von Pandemien. Ein 75-jähriges Jubiläum ist daher immer ein guter Anlass, neue Weichen zu stellen – darum ging es auch in unserer berufspolitischen Diskussion zum Thema ,Tierärztemangel – Quo vadis Tiermedizin‘“, betonte ÖTK-Präsident Mag. Kurt Frühwirth.

„Attraktivität des Berufes muss wieder gesteigert werden“

Die berufspolitische Diskussion stand ganz im Zeichen einer Analyse im deutschsprachigen Raum, bei der Dr. Siegfried Moder, Präsident Bundesverband Praktizierender Tierärzte (BpT) und Dr. Iris Fuchs, Präsidentin der Bayrischen Landestierärztekammer (BLTK) sowie auch Dr. Olivier Glardon, Präsident Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) gemeinsam mit Mag. Frühwirth zum Schluss kamen, dass sich nicht nur die Arbeitsbedingungen und die Wertschätzung gegenüber tierärztlichen Kompetenzen ändern müssen. „Ein ganzes Maßnahmenbündel, angefangen von der Ausbildung bis zur Berufsausübung, wird nötig sein, um die Attraktivität der Berufsausübung wieder zu steigern. Dabei soll das Kernprofil unseres Freien Berufes nicht an Bedeutung verlieren,“ so Frühwirth.

Tierärzt*innen zählen zu den Freien Berufen mit Kammerzugehörigkeit, sind systemrelevant und tragen wesentlich zum Gemeinwohl sowie auch zum Gesundheitssystem bei. Tiermediziner*innen beschäftigen sich nicht nur mit den Krankheiten von Tieren, sondern sind zentrale Ansprechpartner*innen im Tierschutz sowie auch im Lebensmittelbereich. Praktische Tierärzt*innen, die die Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln tierischer Herkunft kontrollieren, nehmen hier eine wichtige Rolle in der Verbrauchergesundheit ein.

