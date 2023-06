„Die Sklaven der Nazis“: „Universum History“-Dokumentation über Zwangsarbeit im „Dritten Reich“

Am 9. Juni um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rund 13 Millionen Menschen werden als Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen im „Deutschen Reich“ ausgebeutet. Zwischen 1938 und 1945 geben sie ihre Freiheit, um die Wirtschaft – oft die Kriegswirtschaft – der Nationalsozialisten am Laufen zu halten. Sie kommen aus Polen, der Ukraine, aus Frankreich, aus Österreich oder anderen Ländern. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden viele der Opfer jahrzehntelang vergessen. Sie und ihre Geschichten verschwinden in den Jahren des Wiederaufbaus rasch aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit, auch in Österreich. Dabei hat das Volk in den allermeisten Fällen gewusst, wer sie waren: Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen – im Dorf, in der Fabrik, auf dem Bauernhof.

Zwangsarbeit muss auch die Wienerin Irma Trksak erleben. Nach dem sogenannten „Anschluss“ 1938 leistet sie Widerstand gegen das NS-Regime, verteilt Flugblätter und schließt sich einer kommunistischen Widerstandsgruppe an. „Wir haben uns Feldpostnummern von Soldaten besorgt und Kettenbriefe geschrieben, in denen wir aufriefen, den Krieg zu beenden. Dabei sind wir aber verraten worden“, sagte die 2017 verstorbene Trksak. Im September 1941 wird sie verhaftet, 1942 ins KZ Ravensbrück deportiert, ein Konzentrationslager für Frauen. Hier werden vor allem Jüdinnen und Widerstandskämpferinnen interniert, rund 28.000 überleben das Lager nicht. Wie Hunderte weitere Frauen aus dem KZ Ravensbrück wird Irma Trksak zur Zwangsarbeit bei Siemens-Halske eingeteilt. Ganz in der Nähe des KZ hatte das Unternehmen Fertigungsbaracken errichtet. „Wir haben für den Krieg gearbeitet: von der Spule bis zum fertigen Gerät, für U-Boote und Flugzeuge, alles wurde hier gefertigt“, so Trksak. Nach dem Zweiten Weltkrieg engagiert sie sich als Zeitzeugin. Erst spät, im Jahr 2016 – mit 99 Jahren – wird die Wienerin mit dem „Ehrenzeichen der Republik Österreich“ ausgezeichnet.

Für die 90-minütige „Universum History“-Neuproduktion „Die Sklaven der Nazis – Zwangsarbeit im ‚Dritten Reich‘“ – zu sehen am Freitag, dem 9. Juni 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2 – haben die Filmemacher Matthias Schmidt und Vít Poláček auch mit Irma Trksaks Sohn Ludwig gesprochen: „Es gab für meine Mutter zwei Lebensinhalte. Der eine war die Arbeit gegen das Vergessen. Und der zweite bin ich.“

Der Film macht einige der vergessenen Biografien jener zumeist jungen Erwachsenen und Jugendlichen sichtbar. Mit Hilfe von Eintragungen in Tagebüchern, mit Fotografien oder Briefen wird auf die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von damals, wie etwa Irma Trksak, fokussiert. Zudem steht die Generation ihrer Nachfahren im Blickpunkt: Im Gespräch mit den Kindern und Enkelkindern der Opfer und Täter erzählt die neue „Universum History“-Dokumentation nicht nur eine Geschichte des Vergessens nach 1945, sondern auch eine Geschichte der Versöhnung im heutigen Europa. Es ist eine transnationale und multiperspektivische Betrachtung der Zwangsarbeit. Sie folgt den Quellen von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen nach Norwegen, in die Ukraine oder nach Polen. Ihr Schicksal von damals prägt das Leben ihrer Nachfahren bis heute.

