Wölbitsch ad Hanke: Bevölkerung muss endlich entlastet werden

Geschäftspolitik der Wien Energie muss grundlegend verändert werden – SPÖ darf die Wienerinnen und Wiener nicht weiter zur Kasse bitten

Wien (OTS) - „Eine Entlastung der Kundinnen und Kunden der Wien Energie ist mehr als überfällig. Stadtrat Hanke muss nun endlich vom Reden ins Tun kommen und dies auch umsetzen“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei Markus Wölbitsch in einer ersten Reaktion auf die heutigen Äußerungen von Finanzstadtrat Hanke.

Es werde jedoch nicht ausreichen lediglich Einzelmaßnahmen zu setzen, sondern es müsse hier zu tiefgreifenden und umfassenden Maßnahmen kommen. Bekanntlich haben bereits zwei Gutachten bestätigt, dass die Geschäftspolitik der Wien Energie unter Duldung der Wiener SPÖ zulasten der Bürgerinnen und Bürger geht.

So werde mit der von der Wien Energie verfolgten Geschäftspolitik das Ziel verfolgt, den Profit zu maximieren, jedoch gleichzeitig keine Absicherung gegen steigende Preise für die Endkunden vorgenommen. Ebenso seien durch das Beibehalten des Geschäftsmodells auch vermeidbare Mehrkosten in der Höhe von 377 Mio. Euro entstanden, die in weiter Folge an die Kunden weitergegeben wurden.

„Die Wienerinnen und Wiener dürfen nicht weiter zur Kasse gebeten werden. Eine Änderung der Geschäftspolitik der Wien Energie muss daher dringend umgesetzt werden“, so Wölbitsch abschließend.

