Michaela Klement übernimmt Leitung der Kommunikation bei LBG

Mit 01. Juni 2023 übernahm Michaela Klement die Leitung der Kommunikation bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG).

Wien (OTS) - Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Kommunikation und Public Affairs und ist Expertin mit langjähriger Berufserfahrung im Wissenschaftssektor.

Zuletzt leitete Michaela Klement den Bereich Communications & Events am Institute of Science and Technology (ISTA) in Klosterneuburg, davor war sie acht Jahre Kommunikationschefin der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). Von 2002 bis 2012 verantwortete die Salzburgerin die Kommunikation und das Stakeholder Management bei der internationalen Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Österreich. Journalistisches Know-how konnte sie sich beim ORF und bei unterschiedlichen Printmedien in Österreich aneignen.

„Die LBG richtet sich aktuell verstärkt auf Gesundheitswissenschaften aus, gründet auf diesem Thema neue Institute und fördert klinische Forschungsgruppen. Hierfür ist eine strategisch ausgerichtete und überzeugende Kommunikation wesentlich, um unsere exzellente Forschung einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michaela Klement eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin und -führungskraft gewinnen konnten, die ihre jahrelange Erfahrung im Bereich Public Affairs und Kommunikation bei uns einbringen wird,“ so Elvira Welzig und Marisa Radatz, Geschäftsführerinnen der LBG.

In ihrer Funktion bei der LBG verantwortet Klement die strategische Ausrichtung und Transformation der Kommunikation und die kommunikative Vernetzung und Zusammenarbeit mit diversen Stakeholdern in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und im öffentlichen Sektor.

