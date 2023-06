Bezirksmuseum 19 zeigt Bilder von Alberto Carandini

Wien (OTS/RK) - Der italienische Maler Alberto Carandini, Jahrgang 1952, lebt und arbeitet in Florenz, wo er die Kunst-Hochschule absolviert hat. Beeindruckende Werke dieses Kreativen sind von Samstag, 10. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, in einer Ausstellung im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96, Villa Wertheimstein) bei freiem Eintritt zu sehen. Unter dem Titel „Alberto Carandini. Licht Seelenbilder Landschaften“ legt der Künstler einen feinen Querschnitt durch sein reiches Schaffen vor (Pastellarbeiten, Ölgemälde, Zeichnungen). Am Samstag, 10. Juni, ist die Schau von 15.00 bis 18.00 Uhr offen und ab 18.00 Uhr kann das Publikum den Maler persönlich kennenlernen („Meet The Artist“). Auskünfte: Telefon 368 65 46 (Montag/Mittwoch am Vormittag).

Die weiteren Öffnungszeiten lauten: Sonntag, 11. Juni, von 14.00 bis 18.00 Uhr. Montag, 12. Juni, und Dienstag, 13. Juni, von 15.00 bis 18.00 Uhr. Mittwoch, 14. Juni, von 10.00 bis 13.00 Uhr. Donnerstag, 15. Juni, und Freitag, 16. Juni, von 15.00 bis 18.00 Uhr. Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, von 13.00 bis 18.00 Uhr. Traditionell ist der Zutritt in das Bezirksmuseum Döbling gratis. Informationen über die große Bezirksgeschichte-Sammlung erfragen Interessierte bei der ehrenamtlich tätigen Leiterin, Brigitte Kolin, via E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

