Klimaneutralität durch regionale Innovationen

Mission Innovation Austria Week: Anmeldungen zum Hybrid-Event bis 9.6. möglich! Dank „b2match“ können auch Remote-Teilnehmer:innen gezielt netzwerken.

Wien (OTS) - Die Mission Innovation Austria Week (MIA), der Treffpunkt für Energie- und Klimaschutzinnovationen, findet dieses Jahr vom 12. bis 14. Juni in Stegersbach statt. Akteur:innen aus Forschung, Wirtschaft, Politik und Kommunen sowie Nutzer:innen diskutieren dort gemeinsam lokale Energielösungen. Themenschwerpunkte bilden die Bereiche regionale, integrierte Energiesysteme, Reallabore und regionale Wärmeversorgung. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Bundesministerium für Klimaschutz (BMK) gemeinsam mit dem Innovationslabor act4.energy sowie dem Klima- und Energiefonds. Ein Großteil des Programms wird gestreamt und dank der Matchmaking-Plattform b2match können auch Remote-Teilnehmer:innen gezielt netzwerken. Anmeldung und weitere Informationen unter https://missioninnovationaustriaweek.at/

Die MIA-Week ist ein fester Bestandteil und jährlicher Treffpunkt der Energieforschungs-Community aus Österreich. Sie ist außerdem ein wesentlicher nationaler Beitrag zur globalen Initiative „Mission Innovation“, der Österreich bereits 2018 beigetreten ist.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Energie- und Klimaschutzinnovationen sind ein zentraler Treiber für die Energiewende und Klimaschutz. Sie entstehen durch die intensive Kooperation von österreichischen Unternehmen und Institutionen und gehen so in eine rasche Umsetzung. Darüber hinaus schaffen sie wirtschaftliche Sicherheit und grüne Arbeitsplätze. Die Mission Innovation Austria Week trägt einen bedeutenden Teil zur Entwicklung nachhaltiger Technologien bei.“

„Die MIA-Week ist ein Forum für Macher:innen von innovativen, regionalen Energielösungen“, fasst Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Bernd Vogl die Zielsetzung zusammen. Denn bei der MIA-Week stehen dieses Jahr die Innovationen in den Gemeinden und Städten im Mittelpunkt. „Der zielgerichtete Einsatz von modernen Technologien zusammen mit bewussten Verhaltensänderungen der Bürger:innen ermöglicht uns, rasch ein sauberes, unabhängiges und resilientes Energiesystem umzusetzen“, so Vogl.

Programm-Highlights

Die Tagung bietet ein spannendes Angebot bestehend aus Themen-Tischen, Workshops, Keynotes, Paneldiskussionen und Exkursionen. Neben dem thematischen Austausch ist Vernetzung eines der großen Ziele. Hierzu findet unter anderem ein Bürger:innen-Forum und eine Session zum Thema Diversität statt.

Das Forum dient als Plattform für den Austausch über Energiegemeinschaften und Green Investments, die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen und zielgenauen Förderungen. Hier können unterschiedliche Gruppen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und der Bevölkerung in Kontakt treten.

Die Session „Frauen-Power in der Energiewende“ beschäftigt sich mit der Frage, wie Diversität in Energieunternehmen, Universitäten und Fachhochschulen sowie generell in Forschungs- und Innovationsprogrammen gefördert werden kann. Erfolgreiche Frauen aus der Energiebranche berichten, wie Chancengleichheit in den unterschiedlichen Organisationen gelebt wird. Denn die Energiewende kann nur gelingen, wenn das Potenzial der gesamten Gesellschaft genutzt wird.

Über Mission Innovation Austria

Mit der Mission Innovation Austria (MIA) wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz und dem Klima- und Energiefonds ein Forum für all jene geschaffen, die mit der Entwicklung und modellhaften Umsetzung von neuen Technologien und Lösungen den Veränderungsprozess des Energiesystems und der Gesellschaft aktiv mitgestalten. Die Veranstaltung ist Teil der „Initiative Mission Innovation Austria – dem österreichischen Beitrag zur weltweiten Forschungsallianz Mission Innovation“. Ziel ist es, mithilfe privater und öffentlicher Investitionen die Entwicklung sauberer Energietechnologien voranzutreiben. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

