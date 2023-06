Slowenien: Entdeckungsreise – Plečnik und seine zeitlose Formensprache

Wien (OTS) - In der Architektur Sloweniens der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Jože Plečnik (1872–1957) die bedeutendste und einflussreichste Figur. Die kommende Ausstellung steht unter dem Motto der Entdeckungsreise durch Slowenien und soll nicht nur einige Hauptwerke dieses außergewöhnlichen Baukünstlers näherbringen, sondern vor allem die vielen versteckten, wenig bekannten Arbeiten, die der Architekt geschaffen hat. Als Absolvent der Wagner-Schule in Wien, nach zehn Jahren als Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Prag und als Architekt der dortigen Burg, die er als Amtssitz für den Staatspräsidenten meisterhaft adaptierte, kehrte Plečnik in sein Heimatland zurück. Dort schuf er ab 1921 im ganzen Land zahlreiche Werke, die in der Ausstellung sowie in der begleitenden Publikation eindrucksvoll aufbereitet sind.

Kurator:

Adolph Stiller

Presseführung:

Montag, 26. Juni, 10:00 Uhr

Am Podium:

Adolph Stiller

Damjan Prelovšek (wissenschaftlicher Berater)

Ausstellungsort:

Ausstellungszentrum im Ringturm

Schottenring 30, 1010 Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr, freier Eintritt

(an Feiertagen geschlossen)

Ausstellungsdauer:

27. Juni bis 15. September 2023

Presseinformation folgt! Weiteres Fotomaterial auf Anfrage.

https://www.airt.at/projects/slowenien23/







