80 Radierungen zum 80. Geburtstag von Herwig Zens

Bürgermeister Michael Ludwig und Gerda Zens eröffnen heute eine Werkausstellung in der Artothek des Wien Museums. Anschließend können die Originale des Künstlers für zuhause entlehnt werden.

Wien (OTS) - Herwig Zens hätte am 5. Juni 2023 seinen 80. Geburtstag gefeiert. Der Künstler war mit Wien eng verbunden und widmete sich seiner Heimatstadt in zahlreichen Motiven, die er in seinem unverwechselbaren, dynamischen Stil festhielt.

Herwig Zens notierte in sein „Radiertes Tagebuch“ den Satz: „Hätt ich nicht so viel Ideen, wär alles einfacher“. Diese Selbsterkenntnis charakterisiert den Künstler, Lehrer und Reisenden hundertprozentig: Er war ein Getriebener. Ein von Ideen Getriebener.“ Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

Der Anlass für die kompakte Schau ist der 80. Geburtstag des Künstlers. Herwig Zens (1943-2019) stand mit seinem impulsiven künstlerischen Zugang der Gruppe der „Neuen Wilden“ nahe. Besonders bekannt wurde er aber durch seine grafische und druckgrafische Tätigkeit als Zeichner, Radierer und Lithograf.

Dank der großzügigen Schenkung der Witwe Gerda Zens wird es in der Artothek möglich sein, Originale des Künstlers für die eigenen vier Wände zu entlehnen.

„Herwig Zens wünschte sich, dass mit dieser Schenkung an die Artothek die Sinnhaftigkeit seiner graphischen Arbeit augenfällig wird“, erläutert Gerda Zens.

„Damit entsteht ein gedachtes Zens-Museum in den Wohnzimmern der Wienerinnen und Wiener. Es wird den Kunstinteressierten das Werk des großen Meisters im wahrsten Sinne des Wortes nahebringen“, ergänzt Kurator Berthold Ecker

Die Artothek verfügt über einen Fundus von 1.900 Grafiken (von über 800 Künstler:innen) aus der Sammlung des Wien Museums und bietet allen in Wien lebenden Personen die Gelegenheit, Kunst für den privaten Wohnbereich auszuleihen.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 11. Juni bei freiem Eintritt zu sehen.

HERWIG ZENS. Zum 80. Geburtstag

Ausstellungsort: Artothek des Wien Museums, MUSA, Felderstraße 6–8, 1010 Wien

Ausstellungsdauer: 7. Juni 2023 bis 11. Juni 2023

Eröffnung: 7.Juni 2023, 19 Uhr mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Dr. Gerda Zens

Pressefotos und Presseinformationen

Rückfragen & Kontakt:

Wien Museum

Konstanze Schäfer

0664 54 57 800

konstanze.schaefer @ wienmuseum.at

www.wienmuseum.at