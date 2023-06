22. Bezirk: „Vienna Blues Association“ am 8. Juni im Stadl

Wien (OTS/RK) - Ein Tipp für die Anhänger*innen elektrifizierter Blues-Melodien: Am Donnerstag, 8. Juni, musiziert der famose Gitarrist und Sänger Jörg Danielsen mit Martin Melzer (Bass) und Christoph Karas (Schlagzeug) im gemütlichen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Um 19.00 Uhr fängt das mitreißende Konzert an. Neben „bluesigen“ Stücken im Stil der 60er und 70er erklingen an dem Abend neuzeitliche Lieder. Das Trio „Vienna Blues Association“ präsentiert seine aktuelle CD „Foolin‘ Around“. Der Eintritt zu der Blues-Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen. Die Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ gibt Zählkarten aus. Bestellungen: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Seit über 20 Jahren pflegt Jörg Danielsen mit viel Erfolg den guten alten „Electric Blues“. Bei späteren Konzerten im „Stadl“ werden Country, Celtic Folk, Soul und Rock durch andere Musiker*innen dargeboten. Infos über die Termine und Künstler*innen: Telefon 0699/180 646 40 (Obmann: Christian Langhammer). Kontakt via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Jörg Danielsen („Vienna Blues Association“): www.bluesassociation.com/de/music

Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Kulturelle Angebote im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at