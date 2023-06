Janoch: Schwimmkurse können Leben retten

Tragische Todesfälle müssen alle Alarmglocken schrillen lassen – Umsetzung von Schwimmkursen im Kindergarten gefordert

Wien (OTS) - „Diese erschreckenden Entwicklungen müssen eigentlich alle Alarmglocken schrillen lassen. Jetzt ist alles daran zu setzen, dass derartige Vorfälle nicht mehr passieren“, so die Familiensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Silvia Janoch angesichts der aktuellen Medienberichte.

So habe es bereits in diesem Jahr zahlreiche tragische Todesfälle von Kindern in Zusammenhang mit Ertrinken gegeben. Fakt sei, dass Ertrinken die zweithäufigste Todesursache bei Kinderunfällen sei. Die Hälfte der Drittklässler in den Volksschulen könne jedoch nicht schwimmen.

„Die Umsetzung von Schwimmkursen in allen Wiener Kindergärten muss endlich Realität werden. Dafür setzt sich die Wiener Volkspartei seit jeher ein. Stadtrat Wiederkehr muss hier endlich tätig werden“, so Janoch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at