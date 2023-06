Stadt Wien: Sonderfinanzierung für private Kindergartenträger gegen die Teuerung geht in die zweite Runde

Aufgrund der aufeinanderfolgenden Krisen ist die finanzielle Situation für Trägerorganisationen von elementaren Bildungsplätzen wie auch in anderen Branchen sehr angespannt. Eine Möglichkeit, hier auch von Seiten der Stadt eine Unterstützung für elementare Bildungseinrichtungen im Sinne einer Energieunterstützungsmaßnahme anzubieten, ist die zielgerichtete finanzielle Unterstützung der Trägerorganisationen durch sdie Stadt.

Ziel ist die Sicherstellung von liquiden Mitteln für private Trägerorganisationen sowie freiberufliche Tagesmütter beziehungsweise Tagesväter, die den größten Teil der elementarpädagogischen Infrastruktur in Wien stellen. Um die langfristige Aufrechterhaltung des ausreichenden Angebotes an Plätzen weiterhin zur Verfügung stellen zu können, soll eine Einmalzahlung im Juli 2023 in Form einer „Unterstützungsmaßnahme“ als Förderung pro Bildungs- und Betreuungsplatz ausbezahlt werden. Allen Anbieter*innen, die zum Auszahlungszeitpunkt Vertragspartner*in der Stadt Wien – Kindergärten waren, Förderungen erhalten und zum Zeitpunkt der Förderauszahlung aktiv Bildungs- und Betreuungsplätze anbieten, soll die zusätzliche finanzielle Unterstützung ausbezahlt werden.

200 € pro geförderten Platz

In Anlehnung an den Wiener Energiebonus ´22 beziehungsweise die Wiener Energiekostenpauschale wird der einmalige Betrag von EUR 200.- für jeden, den entsprechenden geltenden Gesetzen bewilligten sowie durch die Stadt Wien – Kindergärten geförderten Platz, festgelegt. Die Anweisung erfolgt ohne Förderantrag, direkt auf das von der privaten Trägerorganisation sowie von der freiberuflichen Tagesmutter bzw. des freiberuflichen Tagesvaters bei der Stadt Wien – Kindergärten bekannt gegebenen Konto.

Aufgrund des Personalmangels im elementarpädagogischen Bereich, soll auch für die im Rahmen des Modells „Beitragsfreier Kindergarten“ geförderten privaten elementaren Bildungsplätze an Bildungsanstalten für Elementarpädagogik der Trägerorganisation „Vereinigung katholischer Kindertagesheime“ diese Unterstützungsmaßnahme gewährt werden. Die “Praxiskindergärten“ werden in die praktische Ausbildung der Schüler*innen intensiv eingebunden und tragen so einen wesentlichen Teil zur Ausbildung von dringend benötigten Fachkräften bei. Im Rahmen der am 25.1.2023 beschlossenen „Engergiekostenunterstützung“ wurden die Plätze an den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik nicht berücksichtig. Aufgrund dessen soll aus den genannten Gründen auch eine Nachzahlung der „Energiekostenunterstützung“ für die privaten elementaren Bildungsplätze an den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik erfolgen.

15 Mio. € für Trägerorganisationen

Maximal werden EUR 15.000.000,00 die für private Trägerorganisationen sowie freiberufliche Tagesmütter bzw. Tagesväter zur Verfügung gestellt um die Betreuungsplätze weiterhin sicherstellen zu können.

Dazu Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Die aktuelle Teuerungswelle betrifft weite Teile der Bevölkerung. Um den privaten Kindergartenträgern Planungssicherheit in diesen herausfordernden Zeiten zu geben, nehmen wir als Stadt Wien noch einmal 15 Mio. Euro in die Hand, um die Träger, die tagtäglich Herausragendes für unsere Kinder und deren Eltern leisten, konkret zu unterstützen!“, so Wiederkehr abschließend.

