AVISO: 69. Österreichischer Gemeindetag am 21. und 22. Juni in Innsbruck

Zahlreiche Ehrengäste aus der Spitzenpolitik beim größten kommunalpolitischen Event

Wien (OTS) - Der Österreichische Gemeindebund lädt am 21. und 22. Juni zur größten kommunalpolitischen Veranstaltung Österreichs in die Messe Innsbruck. Der 69. Österreichische Gemeindetag steht im Zeichen des europäischen Miteinanders. Unter dem Motto „Lokal. Regional. Europäisch. Gemeinden im Herzen Europas“ treffen Gemeindevertreter:innen aus ganz Österreich sowie internationale Gäste zum Austausch zusammen.

Auch zahlreiche Ehrengäste aus der Spitzenpolitik sind wieder vertreten:

Es erwarten Sie unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundeskanzler Karl Nehammer, Bundesministerin Karoline Edtstadler, Bundesminister Magnus Brunner, Bundesminister Norbert Totschnig, Bundesminister Gerhard Karner, Bundesministerin Susanne Raab, Staatssekretärin Claudia Plakolm, Staatssekretär Florian Tursky, Landeshauptmann Anton Mattle, Landeshauptmann Arno Kompatscher (Südtirol), Landeshauptmann Maurizio Fugatti (Trentino), Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (Städtebund) sowie die Gastgeber Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl, Bürgermeister Georg Willi und Tirols Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Ernst Schöpf.

Zu den Höhepunkten zählen die feierliche Eröffnung am Mittwoch, die Haupttagung mit Vertreter:innen der Spitzenpolitik, der Europa-Talk sowie der Galaabend am Donnerstag. Am Donnerstag geht auch die erste gemeinsame Tagung der Europagemeinderät:innen über die Bühne. An beiden Tagen findet zudem wieder die Kommunalmesse statt. Die Veranstaltungen (Eröffnung, Haupttagung und Europa-Talk) können auch via Live-Stream auf dem Facebook-Kanal des Österreichischen Gemeindebundes verfolgt werden.

Medienvertreter:innen sind herzlich zum 69. Österreichischen Gemeindetag eingeladen. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an: presse@gemeindebund.gv.at

Hier ein kurzer Auszug aus dem Programm der beiden Tage:

Mittwoch, 21. Juni 2023

12.00 Uhr: Eröffnung des Gemeindetages und Talk "Digitale Transformation als Standortfaktor" sowie Messerundgang unter anderem mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Staatssekretär Florian Tursky

14.30 Uhr: Fachtagung des Fachverbandes der leitenden Amtsleiter

Donnerstag 22. Juni 2023

10.00 Uhr: Haupttagung des 69. Österreichischen Gemeindetages und Messerundgang unter anderem mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundeskanzler Karl Nehammer, Bundesminister Magnus Brunner, Bundesminister Norbert Totschnig, Bundesminister Gerhard Karner, Staatssekretärin Claudia Plakolm und Landeshauptmann Anton Mattle

14.30 Uhr: Europa-Talk "Gemeindekooperationen - Europaregionen“ unter anderem mit Landeshauptmann Anton Mattle, Landeshauptmann Arno Kompatscher (Südtirol) und Landeshauptmann Maurizio Fugatti (Trentino)

15:30 Uhr: Tagung der Europagemeinderätinnen und Europagemeinderäte mit Bundesministerin Karoline Edtstadler



15.45 Uhr: Zertifikatsverleihung Audit familienfreundliche Gemeinde mit Bundesministerin Susanne Raab

18.30 Uhr: Galaabend des 69. Österreichischen Gemeindetages

Weitere Details zu Ablauf und Programm finden Sie auf www.gemeindetag.at

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.082 der insgesamt 2.093 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

