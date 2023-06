Kostenlose Jazz-Konzerte in den Bezirken 20, 5 und 19

Termine: 9., 10. und 11. Juni, Infos: Telefon 0664/24 11 767

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen der Konzert-Reihe „Jazz und Genusstage“ ist die Combo „Michaela Rabitsch & Thomas Pawlik Quartett“ am Freitag, 9. Juni, von 18.00 bis 21.00 Uhr, in der Brigittenau auf dem Wallensteinplatz mit dem neuen Programm „Soul Jazz“ zu hören. Am Samstag, 10. Juni, spielen Michaela Rabitsch (Gesang, Trompete und Flügelhorn), Robert Pawlik (Gitarre), Joe Abentung (Kontrabass) und Dusan Novakov (Schlagzeug) zwischen 19.00 und 21.00 Uhr in Margareten auf dem Siebenbrunnenplatz feinen Jazz mit Einflüssen aus aller Welt. Jazz-Rhythmen im amerikanischen Stil ertönen beim Auftritt von Rabitsch, Pawlik und Freunden am Sonntag, 11. Juni, zwischen 13.00 und 16.00 Uhr, in Döbling auf der Fläche vor dem Gotteshaus „St. Josefskirche auf dem Kahlenberg“ (Am Kahlenberg 38). An allen Tagen ist der Eintritt kostenlos. Die Musik-Veranstaltungen werden seitens der Bezirke gefördert. Organisation: „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“. Telefonische Auskünfte: 0664/24 11 767. Projekt-Informationen per E-Mail: michaela.rabitsch@chello.at

Falls es die Wetterlage erfordert, werden die Konzerte verlegt. Vorgesehen sind folgende Ersatz-Termine: Samstag, 24. Juni, für die Brigittenau und Mittwoch, 14. Juni, für Margareten. Anstatt unter freiem Himmel findet das Konzert in Döbling bei Bedarf im Inneren der Kirche statt. Umfassende Angaben über die Jazz-Band von Michaela Rabitsch und Robert Pawlik lesen Interessierte im Internet nach: www.michaelarabitsch.com.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

Veranstaltungen im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

