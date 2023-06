Presseeinladung: VetmedTalk am 21. Juni 2023

„So schmeckt das Leben – Wie Fleischkonsum, Tierwohl, Gesundheit und Klimaschutz zusammenhängen“

Wien (OTS) - VetmedTalk: Heute verstehen. Morgen verändern.

21. Juni 2023, 17:00 Uhr / online

Link zum Livestream

Gut im Geschmack, qualitativ hochwertig und gesund sollen unsere Nahrungsmittel sein. Neben Lebensmittelsicherheit, Hygiene- und Qualitätskontrollen sind Tiergesundheit und die Auswirkungen unserer Nahrung aufs Klima wichtige Aspekte unserer Ernährung. Wenn es darum geht, was auf unseren Tellern landet, gibt es also viel zu beachten und zu besprechen: Beim interaktiven online VetmedTalk „So schmeckt das Leben“ präsentieren Expert:innen aktuelle Themen aus der veterinärmedizinischen Forschung und Praxis und diskutieren ganz im Sinne des „One Health“-Gedankens, was es braucht, damit unsere Ernährung nicht nur Mensch, sondern vor allem auch Tier und Umwelt gut tut.

Mit rund 200 Betrieben und 27.000 direkt Beschäftigten gehört die Lebensmittelindustrie zu einer der größten Branchen Österreichs. Fleisch und Wurstwaren spielen dabei eine große Rolle. Auch wenn der Verbrauch im Vergleich zu den letzten Jahren gesunken ist, ist Österreich immer noch ein Land der „Fleischtiger“. Rund 527.000 Tonnen Fleisch wurden im Jahr 2021 in Österreich gegessen (das entspricht durchschnittlich 58,9 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr). Das hat Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf unser Klima. Haltungs- und Schlachtbedingungen, Futtermittel, Antibiotikaeinsatz und Tierwohlstandards sind nicht nur für die Tiergesundheit essenziell, sondern auch für die Qualität des Fleisches, das auf unseren Tellern landet.

Beim VetmedTalk wird es daher um die Fragen gehen: Was braucht es für qualitativ hochwertiges Fleisch? Und was kann die Veterinärmedizin im Sinne des One-Health-Gedankens dazu beitragen, dass gesunde und genussvolle Ernährung auf der Grundlage von Tierwohl und Klimaschutz möglich ist?

Die Vetmeduni legt 2023 einen Kommunikationsschwerpunkt auf Gesundheit und Wohlergehen, dem UNO-Nachhaltigkeitsziel Nr. 3. Pro Quartal steht dabei ein spezielles Thema im Fokus. Den Anfang machte Gesundes Land, jetzt im 2. Quartal geht es um Gesunde Nahrung, es folgen noch Gesunde Tiere und Was ist überhaupt gesund?. Dazu stellen sich Wissenschaftskommunikator Bernhard Weingartner und seine Gäste den Fragen des Online-Publikums.

Expert:innen:

Katharina Koßdorff, Fachverband Nahrungs- und Genussmittelindustrie, WKÖ

Fachverband Nahrungs- und Genussmittelindustrie, WKÖ Karin Schwaiger, Abteilung für Hygiene und Technologie von Lebensmitteln, Vetmeduni

Abteilung für Hygiene und Technologie von Lebensmitteln, Vetmeduni Simone Steiner, Verein Tiergesundheit Österreich

Verein Tiergesundheit Österreich Martin Wagner, Department für Nutztiere und öffentliches Gesundheitswesen in der Veterinärmedizin, Vetmeduni

Moderation: Bernhard Weingartner – Wissenschaftskommunikator und Initiator Science Slams Österreich

Über VetmedTalk:

Die VetmedTalk-Eventreihe „Heute verstehen. Morgen verändern.“ ist Teil der Schwerpunktkommunikation der Vetmeduni im Sinne der Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen. Einen Überblick über die bisher umgesetzten Maßnahmen und Aktivitäten im Zuge der SDG-Schwerpunktkommunikation der Vetmeduni finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni)

medienanfragen @ vetmeduni.ac.at