Einladung: ÖGKV 20 Jahre BAG Freiberufliche Pflege

Wien (OTS) - Einladung zur Feier 20 Jahre BAG Freiberufliche Pflege

13. Juni 2023, 14 Uhr

Campus Collegialität, Festsaal

Heigerleinstraße 29, 1160 Wien

Die freiberuflichen Pflegepersonen werden in Zukunft ein wichtiger Faktoren im österreichischen Gesundheitssystem sein, um sowohl im ländlichen, wie auch städtischen Bereich niedrigschwellig zur Gesundheitsversorgung beizutragen.

Dazu gilt es noch eine Reihe von Hindernissen zu überwinden. Konkret wird dies in verschiedenen Vorträgen und einer Podiumsdiskussion besprochen. Außerdem haben anwesende Journalist:innen die Möglichkeit, Kontakte zu professionellen Pflegepersonen zu knüpfen und in den Austausch über die Situation, in der sich das österreichische Gesundheitssystem derzeit befindet, zu treten.

Die Gäste der Podiumsdiskussion sind:

Elisabeth Haslinger-Baumann, Vize-Rektorin Forschung und Entwicklung FH Campus Wien

Arno Melitopulos, ÖGK Fachbereichsleiter Versorgungsmanagement

Karoline Kinsky, selbständige Pflegeunternehmerin Salzburg

Barbara Willesberger, selbständige Pflegeunternehmerin NÖ

