FPÖ - Krauss: Hilferufe aus Wiener Schulen verhallen ungehört im Rathaus

Wiederkehrs Untätigkeit hat die Situation an den Bildungseinrichtungen verschlimmert

Wien (OTS) - „Dem, in seinem Ressort restlos überforderten NEOS-Bildungsstadtrat Wiederkehr ist der eklatante Lehrermangel in Wien zuzuschreiben. Seit Jahren wissen wir ob der prekären Situation an den Wiener Volks- und Mittelschulen, echte und vor allem nachhaltige Maßnahmen blieben jedoch aus. Die nun aus den Bildungseinrichtungen getätigten Hilferufe dürfen nicht länger ungehört bleiben, Wiederkehr ist dringend gefordert zu handeln, bevor das neue Schuljahr losgeht“, fasst der Bildungssprecher der Wiener FPÖ, Klubobmann Maximilian Krauss zusammen.

So berichten Leiter von Volks- wie auch Mittelschulen davon, dass vor allem der Lehrermangel, der durch die Abwanderung ins benachbarte Niederösterreich stattfindet, eines der Hauptprobleme darstellt. Doch anstatt sich zu überlegen, wie man den Lehrberuf in Wien so attraktiv macht, etwa durch eine Gehaltsanpassung und kostenfreie Parkmöglichkeiten, um dies zu verhindern, redet Bildungsdirektor Himmer in bester SPÖ-Manier den Personalmangel schön und behauptet gar, es würde einen derartigen nicht geben. „Wenn Wiederkehr nicht in der Lage oder nicht Willens ist, die Probleme in den Wiener Schulen endlich anzupacken und zu lösen, dann soll er wenigstens die Größe haben, zurückzutreten und den Platz für jemanden frei machen, der fachlich fundiert ist. Hier geht es schließlich um den Grundstein der Ausbildung, der für Kinder und Jugendliche zukunftsweisend ist“, schließt Krauss.

