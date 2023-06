BMAW gratuliert Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen zum Verwaltungspreis 2023

Katasterservice in Kategorie „Innovatives Servicedesign und digitale Services“ ausgezeichnet

Wien (OTS/BMAW) - Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft gratuliert dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) unter Präsident Wernher Hoffmann zum österreichischen Verwaltungspreis 2023 in der Kategorie „Innovatives Servicedesign und digitale Services“: „Mit dem Katasterservice bietet das BEV kostenlos und benutzerfreundlich tagesaktuelle Katasterinformationen im Web an. Ein wichtiges Beispiel für gelungene bürgerfreundliche Verwaltung“, so Generalsekretärin Eva Landrichtinger.

Neue Recherchemöglichkeiten bei gleichzeitiger Streichung der Gebühren

Mit dem Katasterservice sind tagesaktuelle Informationen über rund 10,2 Millionen Grundstücke in ganz Österreich per Knopfdruck abrufbar. Das Herzstück des Online-Dienstes ist die Suchfunktion. Hier kann nach Adressen, politischen Gemeinden, Katastralgemeinden oder Grundstücksnummern recherchiert werden. Angezeigt werden etwa Grundstücksgrenzen, Grenzpunkte, Fläche, Adresse und Zusatzinformationen zur Nutzung. Zur Grafik zugeschaltet werden kann auch das Luftbild – das nun ebenfalls kostenlos zur Verfügung steht. Damit werden die Bestandsverhältnisse auf dem Grundstück noch deutlicher. Über eine API-Schnittstelle kann das Webservice in eigene Systeme integriert werden, ein Service, der gerade für Verwaltungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen einen zusätzlichen Benefit darstellt.

Kataster als wichtiges Instrument der Eigentumssicherung bei Grundstücken

Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Eine der Aufgaben ist das Bereitstellen des Katasters. Er wird als öffentliches Register geführt und dokumentiert die aktuellen und tatsächlichen Grundstücksverhältnisse wie deren Grenzen, Lage, Größe und Nutzung.

„Die Auszeichnung mit dem österreichischen Verwaltungspreis stellt die Innovationskraft des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen eindrucksvoll unter Beweis. Sie kann gleichzeitig auch als Auftrag gesehen werden, die Arbeit für Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger mit innovativen Methoden ständig weiterzuentwickeln und den Servicecharakter weiter auszubauen“, so Landrichtinger abschließend.

Katasterservice online: https://kataster.bev.gv.at

Erklärvideo zu kataster.bev.gv.at: https://www.youtube.com/watch?v=GCWAkMaVcy4

