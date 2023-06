Dancing Star Missy May verstärkt das Team der ORF-Niederösterreich-Sommertour

Die ORF-Niederösterreich-Sommertour von 10. Juli bis 18. August 2023

St. Pölten (OTS) - Die ORF-Niederösterreich-Sommertour startet mit Missy May in die neue Saison. Der frisch gebackene Dancing Star wird als neues Mitglied neben Rudi Roubinek in „NÖ heute“ durch das Bundesland reisen, die Besonderheiten der Gemeinden vorstellen und was man im Sommer in Niederösterreich alles unternehmen kann. Dancing Star Missy May wird dabei von ORF-NÖ-Reporter Thomas Koppensteiner begleitet, Rudi Roubinek im schon eingespielten Team von ORF-NÖ-Reporterin Pia Seiser.

ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Alexander Hofer: „Wir freuen uns sehr, dass wir Dancing Stars-Siegerin Missy May für unsere Sommertour gewinnen konnten. Sie ist als Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin ein wahres Multitalent, sprüht vor Energie und bringt die nötige Neugier mit. Damit passt sie gut ins Team, das jedes Jahr auf Entdeckungsreise durch Niederösterreich tourt. In 30 Orten gibt es viel zu entdecken, nicht nur für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern bestimmt auch für Publikumsliebling Missy May.“

Missy May freut sich auf den Wechsel vom ORF-Dancing-Stars-Ballroom zur ORF-NÖ-Sommertour: „Ich freue mich ganz besonders bei der Sommertour dieses Jahr dabei sein zu dürfen und das wunderschöne Niederösterreich zu erkunden. Ich wohne auch in Niederösterreich und finde Niederösterreich ganz, ganz großartig. Es gibt so viele schöne Plätze, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Genau dort werden wir hingehen, wir werden ganz hoch hinauf gehen und ganz tief hinunter, uns am Wasser fortbewegen und mit dem Rad fahren. Es wird ein großartiger Sommer.“

30 Orte in 30 Tagen – Die ORF-Niederösterreich-Sommertour

Von 10. Juli bis 18. August, jeweils Montag bis Freitag auf Radio Niederösterreich, in „NÖ heute“ und auf noe.ORF.at

Die beiden TV-Teams wechseln von Montag bis Freitag täglich ab. Zu sehen in „NÖ heute“ um 19.00 Uhr, in ORF2/N. Radio Niederösterreich sendet von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 16 Uhr live aus dem Sommertourbus – dem mobilen Radiostudio, in dem man den Moderatorinnen und Moderatoren beim „Radio machen“ zuschauen kann.

Auf noe.ORF.at gibt es jede Woche den Tourplan und die wichtigsten Infos zu den Sommertour-Gemeinden kompakt zusammengefasst. Einen Blick hinter die Kulissen der Sommertour findet man täglich auf der Facebook- und Instagram-Seite des ORF NÖ.

