Weratschnig/Grüne erfreut über zusätzliche Bahnverbindungen zwischen Innsbruck und Wien

Wien (OTS) - „Ziemlich genau sechs Monate nach Aufnahme der Westbahn-Verbindungen zwischen Innsbruck und Wien geht nun mit 11. Juni ein vierter täglicher Zug auf Schiene. Das zeigt, dass Bahnfahren in Österreich immer beliebter und noch stärker nachgefragt wird und die Tiroler:innen, die seit Dezember bestehenden Angebote der Westbahn sehr positiv aufgenommen haben“, freut sich Hermann Weratschnig, Verkehrssprecher der Grünen.

Ab 11. Juni bietet das Bahnunternehmen eine neue, zusätzliche Verbindung mit Abfahrt um 8.08 Uhr ab Wien-Westbahnhof an, in Innsbruck fährt der Zug dann um 12.29 Uhr ein. Halten wird er unter anderem auch in Amstetten, Attnang-Puchheim, Vöcklabruck, Wels, Kufstein und Wörgl.

„Gerade für Innsbruck und die beiden wichtigen Pendler:innen-Halte im Tiroler Unterland, Wörgl und Kufstein, macht diese Fahrplanverdichtung sowohl regional als auch überregional in beide Richtungen sehr viel Sinn. Bald können die Tiroler:innen beim Bahnangebot noch mehr aus dem Vollen schöpfen. Auch die Ankündigung einer weiteren Verbindung mit Herbst, morgens gegen 8 Uhr ab Innsbruck, stimmt mich zuversichtlich was das Bahnangebot im Unterland sowie zwischen Innsbruck und Wien betrifft“, sagt Weratschnig.

„Die Schiene ist das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Österreich und jedes zusätzliche Angebot ist ein weiterer Hebel, um mehr Menschen zum Umsteigen vom Auto in die Bahn und damit zum nachhaltigeren und entspannteren Reisen zu bewegen. Natürlich gelten dann auch auf diesen Verbindungen der Westbahn das Klimaticket Österreich sowie das regionale Klimaticket Tirol des VVT“, hält der Verkehrssprecher der Grünen fest.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at