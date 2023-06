Wiener Symposium 2023 im Zeichen der Versorgungssicherheit

Direktor Sedlak: „Was jahrzehntelang selbstverständlich war, rückt jetzt ins Bewusstsein der Bevölkerung“

Wien (OTS/RK) - Dem aktuellen wie zukunftsweisenden Thema „Versorgungssicherheit in Krisenzeiten“ widmeten sich beim Wiener Symposium der städtischen Kontrolleinrichtungen am Dienstag, dem 6. Juni, im Wappensaal des Wiener Rathauses zahlreiche Fachleute aus dem In- und Ausland allen voran Vertreter*innen österreichischer Kontrolleinrichtungen.

Unter der fachkundigen Moderation von Wiens Stadtrechnungshof-Direktor Mag. Werner Sedlak, MA präsentierten die Teilnehmer*innen des prominent besetzten Podiums sowohl die rechtlichen Aspekte des Themenbereiches, als auch Versorgungssicherheit aus Sicht eines Energieanbieters, zweier Feuerwehren sowie der Europäischen Union.

Auch für das heurige Symposium konnten wieder hochkarätige Vortragende gewonnen werden, so etwa Mag. DI Dr. Harald Gerstl Gerstl (Stadtrechnungshof Wien), MinR Ing. Georg Manlik, BA, MA (Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft), Brandrat Gerald Schimpf, BA (Feuerwehr und Katastrophenschutz Wien), BD Ing. Franz Humer, MSc (Leiter Feuerwehr Wels), DI Alexander Kirchner, MBA (Wien Energie) sowie Drin. Helga Berger (Europäischer Rechnungshof) die sich in ihren Vorträgen dem Thema sowohl aus theoretischer wie praktischer Sicht näherten.

In seinem Eingangsstatement unterstrich Direktor Sedlak die Bedeutung des Wiener Symposiums der städtischen Kontrolleinrichtungen und erläuterte: „Versorgungssicherheit war jahrzehntelang etwas Selbstverständliches. Durch die Pandemie wurde das Thema jedoch breitenöffentlich und die Menschen gehen seitdem bewusster damit um.“

Abschließend bedankte er sich beim Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes, OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, „für die tolle Zusammenarbeit“ sowie bei den Vortragenden für ihre Bereitschaft sich diesen komplexen Inhalten in Form von Referaten und Diskussionen zu stellen.

An dem vom Österreichischen Städtebund gemeinsam mit dem Stadtrechnungshof Wien veranstalteten Symposium nahmen neben zahlreichen Vertreter*innen österreichischer Kontrollbehörden so unter anderem Sektionschefin Mag.a Dr.in Barbara König, MBA, Mag. Andreas Mihalits MBA (Rechnungshof), die Leiter*innen der österreichischen Landesrechnungshöfe – Mag. Rudolf Hoscher, Stv. Maga. Elke Anast (Oberösterreich), Dr.in Brigitte Eggler-Bargehr (Vorarlberg), DI Reinhard Krismer (Tirol), Dr.in Edith Goldeband, Stv. Mag. Christian Pogats (Niederösterreich), Mag. Dr. René Wenk, MBA (Burgenland) und MMag. Günter Bauer, MBA (Kärnten) teil. Aber auch Wiens Branddirektor, DI Mario Rauch, Dr. Michael Gorlitzer, MBA (Mitglied des Wiener Stadtrechnungshof-Ausschusses) sowie zahlreiche Fachbeamte der Magistratsdirektion Wien und Prüfer*innen des Wiener Stadtrechnungshofes sowie Vertreter*innen weiterer österreichischer Verwaltungseinheiten fanden sich im Auditorium.

Weiterführende Informationen:

Vorträge und Fotos des Symposiums unter: www.staedtebund.gv.at

Informationen zum Stadtrechnungshof Wien: www.stadtrechnungshof.wien.at

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

(Schluss) fre

Rückfragen & Kontakt:

Elvira Franta

Pressesprecherin Stadtrechnungshof Wien

Telefon: 01 4000 81018

E-Mail: elvira.franta @ wien.gv.at