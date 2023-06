VP-Taborsky: Angriff auf diplomatische Grundwerte

Vermummte attackieren Deutsche Botschaft in Wien

Wien (OTS) - In der Nacht von Sonntag auf Montag attackierten rund 30 Vermummte die Deutsche Botschaft in Wien mit Böllern. „Diplomatische Beziehungen gehören zum Fundament unseres demokratischen Werteverständnisses. Anschläge wie in der Nacht auf Montag sind aufs Schärfste zu verurteilen“, so der Sicherheitssprecher der ÖVP Wien, Landtagsabgeordneter Hannes Taborsky, in einer ersten Reaktion.

Aktuell ermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. In einem Bekennerschreiben wird der Angriff in Zusammenhang mit den Ausschreitungen am Wochenende in Leipzig sowie der Verurteilung der Studentin Lina E gebracht.

„Deutschland und Österreich unterhalten als Nachbarn besonders enge und vertrauensvolle politische Beziehungen. Ausufernde Gewalt und Angriffen von extremistischen Gruppierungen muss mit allen Mitteln unseres Rechtsstaates entgegengewirkt werden. Wir haben eine hervorragende Exekutive, die für eine lückenlose Aufklärung sorgen wird“, so Taborsky abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at