NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger im C 3- “Business Talk“: Harte Kritik an der Regierung

Wien (OTS) - In seiner Event-Reihe “Business Talk“ von C 3-Communications-Connecting-Consulting präsentiert Geschäftsführer Thomas Prantner Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen, ihre Pläne und Ziele.

Am Dienstag, dem 6.Juni 2023 war NEOS-Partei- und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger zu Gast beim „Business Talk“-Interview mit Thomas Prantner. Das Gespräch fand im Clubraum des „Managementclub“ in Wien, in der Kärntner Straße, statt. Die Begrüßung übernahm Axel Ganster (Geschäftsführer PR:AG).

Meinl-Reisinger (geboren am 25.April 1978) war von 2013 bis 2015 Abgeordnete zum Nationalrat, von 2015 bis 2018 Klubobfrau der NEOS-Landtags- und Gemeinderatsfraktion im Wiener Rathaus und seit Juni 2018 ist sie Bundesparteivorsitzende der „NEOS – Das neue Österreich und Liberales Forum“. Als Spitzenkandidatin hat sie ihre Partei bei den Nationalratswahlen 2019 mit mehr als 8% der Stimmen und 15 Mandaten erfolgreich als relevante politische Kraft im österreichischen Parlament etabliert.

NEOS-Chefin Beate Meinl- Reisinger: Harte Kritik an Regierung, SPÖ und FPÖ

Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Thomas Prantner standen die politische Karriere von Beate Meinl-Reisinger von den Anfängen in der ÖVP bis zum Aufstieg bei den NEOS, die Wahlergebnisse auf Bundes- und Landesebene in ihren 5 Jahren als Parteichefin, die Leistungsbilanz der NEOS als Koalitionspartner der SPÖ in Wien und die wichtigsten inhaltlichen Forderungen der NEOS in der Wirtschafts-, Steuer-, Energie- und Sozialpolitik. Dabei übte die Partei- und Klubobfrau der NEOS harte Kritik an der aus ihrer Sicht mangelnden Reformbereitschaft und an fehlenden Maßnahmen der Regierung, speziell der ÖVP gegen die Teuerung bei Energiekosten, die steigenden Mietpreise und die hohe Inflation. Weitere Themen des Gesprächs mit Beate Meinl-Reisinger waren die Pläne der NEOS im Kampf gegen den Klimawandel, ihre Haltung zu den sogenannten „Klimaklebern“ und das Programm ihrer Partei im Bereich Bildung und Schule.

Meinl-Reisinger zeigte sich entsetzt über die Vorgänge in der SPÖ rund um die falschen Stimmauszählungen bei der Wahl des neuen Parteiobmanns, kritisierte die marxistisch-nahen Ideologievorstellungen des neuen SPÖ-Chefs Andreas Babler und ganz massiv die Position der FPÖ in der Frage des Russland- Ukraine-Kriegs.

Für die Nationalratswahl 2024 werden sich die NEOS professionell vorbereiten und auch mit neuen, frischen Gesichtern für den Nationalrat antreten, so Meinl-Reisinger, die zum Abschluss auch persönliche Einblicke in ihre Einstellung. zu Glaube und Kirche gewährte.

