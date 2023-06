Förderung von wissenschaftlicher Kompetenz, Innovation, Unternehmertum und Wertschöpfung: Nationales Kommunikationszentrum für Wissenschaft und Technologie zeigt ausgewählte Videos als Hommage

Peking (ots/PRNewswire) - Am 30. Mai wurde eine Videoauswahl des Nationalen Kommunikationszentrums für Wissenschaft und Technologie (NCCST) mit dem Thema "Förderung von wissenschaftlicher Bildung, Innovation, Unternehmertum und Wertschöpfung" auf einer speziellen Seite vorgestellt. Die Videos wurden über CCTV.com und andere Plattformen veröffentlicht, um dem Publikum im In- und Ausland die Möglichkeit zu geben, den Geist chinesischer Wissenschaftler zu bewundern und mehr darüber zu erfahren, wie China als wissenschaftlich-technisches Kraftzentrum am Puls der Zeit agiert.

Die Videos sind in drei Kapitel unterteilt: "Vorwort: Ursprung des Geistes der neuen Ära chinesischer Wissenschaftler", "Hauptgeschichte: Essenz des Geistes der neuen Ära chinesischer Wissenschaftler" und "Epilog: Ein neues Kapitel des Geistes der neuen Ära chinesischer Wissenschaftler", mit sechs Unterthemen. Die Videos konzentrieren sich auf den Ursprung und die Entwicklung des Geistes chinesischer Wissenschaftler und sind eine Hommage an die chinesischen Wissenschaftler, die einen bedeutenden Beitrag zu den Fortschritten in Wissenschaft und Technologie, zur Verbesserung des Lebens der Menschen und zur Entwicklung Chinas auf dem Weg zur nationalen Verjüngung geleistet haben.

Da wir China zu einem weltweit führenden Land in Wissenschaft und Technologie ausbauen wollen, ist das NCCST bestrebt, die Kommunikation und Umsetzung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften zu fördern, indem es sich am akademischen Austausch und der internationalen Zusammenarbeit beteiligt, um die neuesten Erkenntnisse im In- und Ausland zu fördern. Das Zentrum strebt auch danach, den Geist der Wissenschaftler zu fördern, indem es die wissenschaftliche Kultur und herausragende Wissenschaftler fördert. Während es den Geist der Wissenschaftler weitergibt, hofft es auch, den Patriotismus in Chinas innovationsgetriebene Entwicklungsstrategie zu integrieren, so dass die Öffentlichkeit freiwillig die Wissenschaft respektiert und ihr vertraut und zu Chinas innovationsgetriebener Entwicklungsstrategie für die sozioökonomische Entwicklung beiträgt.

