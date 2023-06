TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Wahlunlust mit Ausnahme", von Karin Leitner

Ausgabe vom Mittwoch, 7. Juni 2023

Innsbruck (OTS) - Auch wenn die SPÖ jetzt „auf dem Boden liegt“, wie ihr neuer Vorsitzender sagt – ÖVP und Grüne werden sich hüten, im Herbst in eine Nationalratswahl zu gehen. Bei der gewänne nämlich nur eine: Herbert Kickls FPÖ.

Noch schlimmer hätte es für die Sozialdemokraten nicht kommen können. Das Tohuwabohu rund um die Mitgliederbefragung gipfelte in der Kandidatenstimmenauszählung.

Unprofessionalität hat ein Kürzel: SPÖ. Selbst Andreas Babler sagt: Diese „liegt gerade auf dem Boden“.

Mit dieser Hypothek geht der Nun-doch-Vorsitzende in seine Amtszeit. Organisatorisch und personell hat der Traiskirchner Bürgermeister die Partei neu aufzustellen. Seine inhaltlichen Anliegen sind bekannt; er muss aber die Anhänger des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil davon überzeugen.

Die politischen Gegner beobachten das rote Treiben genau. Genüsslich, teils hämisch kommentieren sie es. Könnte sie ob des Zustands der Oppositionspartei der Nationalratswahl-Hafer stechen? Babler, wenn auch im Bundesrat, ist bundespolitisch unerfahren und noch nicht weithin bekannt. Mit seinem Marxisten-Sager und dem vor dem Sonderparteitag aufgetauchten Video aus dem Jahr 2020 mit harscher EU-Kritik hat er Stoff geliefert, aus dem die Wahlkampfträume seiner Widersacher sind. Solche würden weiter in seiner politischen Vergangenheit suchen, in der Weiteres gefunden werden könnte, das ihm als Kanzlerkandidat nicht hilft, sondern schadet. Wobei so oder so wohl schon jetzt gestöbert wird.

Von den gesetzlichen Fristen her könnte bereits im Herbst gewählt werden, damit ein Jahr vor dem regulären Termin. Es ist aber davon auszugehen, dass das nicht passiert.

Auch die Koalitionsparteien stehen nicht gut da; gemeinsam kommen sie nur mehr auf 30 Prozent. Und für den Bruch bedürfte es eines triftigen Grunds; die miese Lage der SPÖ als Motiv wäre durchsichtig. Abgesehen davon: Die ÖVP könnte sich nicht als Helferin gegen die Teuerungsnot stilisieren. Versagen sagen ihr viele nach. Mit dem Ausländer-Thema punktet sie auch nicht mehr wie einst unter Kurz. Die Grünen hätten bei einem Urnengang ebenfalls nichts zu gewinnen. Werteverrat um der Macht willen wird ihnen schon lange von ehemaligen Wählern vorgeworfen, Babler würde viele von diesen zu den Sozialdemokraten ziehen.

Nur eine Partei kann den Wahltag nicht mehr erwarten, weil sie an diesem für sich viel zu erwarten hätte. FPÖ-Chef Herbert Kickl lädt, angelehnt an Kreisky, enttäuschte SPÖler ein, „ein Stück des Weges mit uns zu gehen“.

Verbessern die Roten, aber auch die Regierenden nicht bald ihr Tun, führen die Blauen nicht nur in Umfragen, sondern sind auch Nummer 1 bei der Wahl im kommenden Jahr.





