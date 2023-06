ACHTUNG NEUE BEGINNZEIT: Landeshauptleutekonferenz im Burgenland - PK bereits um 11 Uhr

Andau (OTS) - Am Mittwoch, den 7. Juni 2023, findet im Scheiblhofer THE RESORT in Andau die Landeshauptleutekonferenz unter dem Vorsitz von LH Hans Peter Doskozil statt. Dabei stehen folgende Medientermine auf dem Programm:

8.50 Uhr - Gruppenfoto mit den Landeshauptleuten

9.00 Uhr - Beginn der Tagung der Landeshauptleute – Tour de Table (Achtung: Nur für Foto- und Kamerateams)

11.00 Uhr – Pressekonferenz im Anschluss an die Landeshauptleutekonferenz mit dem Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, LH Hans Peter Doskozil, und weiteren Mitgliedern der LH-Konferenz

AKKREDITIERUNG ERFORDERLICH: Die Ausgabe der Akkreditierungsausweise erfolgt am 7. Juni 2023, ab 8.00 Uhr, direkt vor Ort im Eingangsbereich des Scheiblhofer THE Resort, Resortplatz 1, 7163 Andau. Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Akkreditierungsausweises ein gültiger Presseausweis (oder eine Akkreditierung Ihres Medienunternehmens und ein amtlicher Lichtbildausweis) vorzuweisen ist.

Rückfragen & Kontakt:

Landesmedienservice Burgenland

Mag. Sabine Bandat

Tel: 02682/600-2941

post.oa-presse @ bgld.gv.at

www.burgenland.at