NEOS stellen Weichen für Wahlbewegung 2024

Bisherige Klubdirektorin Claudia Jäger und Generalsekretär Douglas Hoyos leiten Wahlkämpfe

Wien (OTS) - Fast auf den Tag genau ein Jahr vor der anstehenden Europawahl stellen NEOS die Weichen für das Wahljahr 2024. Wie die Partei bekanntgab, wird die langjährige Klubdirektorin im NEOS Parlamentsklub Claudia Jäger gemeinsam mit Generalsekretär Douglas Hoyos die beiden bundesweiten Wahlkämpfe leiten.

Jäger, die bereits bei der Nationalratswahl 2017 zur Wahlkampfleitung gehörte, wechselt dazu ab 1. September in die Bundespartei, wo sie auch die Agenden der Bundesgeschäftsführung übernimmt.

Der bisherige Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik wechselt im September nach knapp 5 Jahren als Parteimanager auf eigenen Wunsch in die Privatwirtschaft. In dieser Zeit waren NEOS unter anderem erfolgreich in die Landtage der Steiermark bzw. von Oberösterreich eingezogen. Auch die Weiterentwicklung der digitalen Partizipation für Mitglieder bis hin zur Online-Stimmabgabe bei Mitgliederversammlungen fällt in seine Bilanz.

NEOS mit inhaltlicher Offensive im Juni

„Es war uns wichtig, die organisatorischen Fragen, die mit einem Wahljahr verbunden sind möglichst früh und gut zu beantworten. Damit haben wir Kopf und Hände frei, weiter an den besten Lösungen für ein Neues Österreich zu arbeiten“, so NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. Für die kommenden Wochen kündigte er gleich mehrere inhaltliche Initiativen der pinken Bewegung an. Neben einem Konzept für den Arbeits- und Wirtschaftsstandort Österreich steht bei der Mitgliederversammlung am 18. Juni in Wien auch der Beschluss eines umfangreichen Katalogs mit konkreten „Taten für ein Neues Österreich“ auf der Agenda.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS - Das Neue Österreich

Julian Steiner

+43 664 88782 402

presse @ neos.eu