Erhöhung der Verkehrssicherheit

Ausbau L 6278 von St. Michael am Bruckbach bis Wimm

St. Pölten (OTS) - Die Landesstraße L 6278 wird von St. Michael am Bruckbach bis zum Bereich Wimm ausgebaut, wodurch die Verkehrssicherheit maßgeblich verbessert werden kann. Die Fahrbahn der L 6278 wird entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und den örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von bis zu 6,5 Metern instandgesetzt. Zur Verbesserung der Linienführung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird der Bereich von Kilometer 2,33 bis Kilometer 2,65 neu trassiert. Die Arbeiten werden von Mitte Juni bis Mitte Oktober unter Totalsperre ausgeführt. Die Umleitung erfolgt über die L 86 Urltalstraße. Die Gesamtbaukosten betragen rund 755.000 Euro, wovon etwa 700.000 Euro vom Land Niederösterreich und 55.000 Euro von der Gemeinde St. Peter in der Au getragen werden.

Der Ausbau erfolgt auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern und gliedert sich in drei verschiedene Bauteile: Der erste Teil des Ausbaus erfolgt am Bestand im sogenannten Baumischverfahren, bei welchem der bestehende Straßenaufbau recycelt und als Unterbau wiederverwendet wird. Des Weiteren werden hier die Entwässerung und die Leistensteine erneuert bzw. ergänzt und die bituminösen Schichten erneuert. Der zweite Teil betrifft den Abschnitt der Neutrassierung, welche um bis zu 30 Meter von der bestehenden Trasse abgerückt wird, um die hohe Längsneigung im bestehenden Kurvenbereich zu verbessern. Beim dritten Teilbereich, der die Ortsdurchfahrt St. Michael am Bruckbach betrifft, wird die bestehende Asphaltdeckschichte der L 6278 zur Gänze erneuert. Im Zuge des Bauloses wird auch eine Leerverrohrung für Lichtwellenleiter mitverlegt und der bestehende Parkplatz an der L 6278 bei der Auffahrt zur Kirche auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegt. Zur Erhöhung der Fußgängersicherheit wird hier ein Gehsteig sowie ein Fahrbahnteiler mit Querungshilfe geschaffen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse