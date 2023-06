„Invention & Memories“ in Horn

Musikfestival startet am 8. Juni

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Akkordeonist Otto Lechner lädt von Donnerstag, 8., bis Sonntag, 11. Juni, zur zweiten Ausgabe des von ihm kuratierten Musikfestivals „Invention & Memories“ in das Kunsthaus Horn. Vier Tage lang präsentieren hier neben Otto Lechner Künstler und Künstlerinnen wie Louie Austen, Felix Bennent, Melissa Coleman, John Gillard, Andi Hadl, Patrice Heral, Ramona Kasheer, Arnulf Lindner und seine Band, Alex Miksch, Max Nagl, Erika Pluhar, Karl Ritter und die KOMBOjaner, Peter Rom, Pamelia Stickney, Erik Trauner, Hans Tschiritsch und die Klangnomaden ein Programm zwischen Jazz, Rock, Blues, Worldmusic und Improvisationen über Erinnerungen an John Lennon.

Eröffnet wird am Donnerstag, 8. Juni, zu Fronleichnam, um 19 Uhr auf der Gartenbühne mit Karl Ritter und den KOMBOjanern. Weiter geht es am Eröffnungstag mit der Premiere des Duos Otto Lechner und Sir Bennent ab 21 Uhr auf der Gartenbühne bzw. einer JAM Session ab 22.30 Uhr im Tonkeller. Freitag, der 9. Juni, startet um 17 Uhr im Taffasaal mit einer Gitarrenstunde von Alex Miksch und Karl Ritter, ehe ab 19.30 Uhr das Lavant Trio mit Ramona Kasheer, Melissa Coleman und Pamelia Stickney ab 19.30 Uhr auf der Gartenbühne ein Konzert gibt. Ab 21 Uhr tritt hier Otto Lechner gemeinsam mit Max Nagl und Patrice Heral auf, danach gibt es wieder ab 22.30 Uhr im Tonkeller eine Jam Session.

Am Samstag, 10. Juni, wartet zunächst ab 17 Uhr im Taffasaal ein Konzert mit Peter Rom und Pamelia Stickney und danach ab 20 Uhr auf der Gartenbühne „Re-Imagined - A Tribute to John Lennon“ mit Erika Pluhar, Erik Trauner, Ramona Kasheer, Otto Lechner, Louie Austen, John Gillard sowie Arnulf Lindner und Band. Beschlossen wird der Tag mit einer weiteren eine Jam Session ab 22.30 Uhr im Tonkeller. Der letzte Schauplatz des Festivals ist am Sonntag, 11. Juni, die Elisabethkapelle Rosenburg, wo Hans Tschiritsch ab 10.30 Uhr eine Auswahl seiner skurrilen Erfindungen in Form von Objekten und Fotos vorstellen und gemeinsam mit Otto Lechner und Franz Haselsteiner zum Konzert aufspielen wird.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 0664/1329664, Willi Lehner, e-mail info @ kulturimtonkeller.at und www.kulturimtonkeller.at.

