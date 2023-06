SPÖ-Holzleitner: Lohntransparenz in Österreich rasch umsetzen!

Historischer Meilenstein auf EU-Ebene

Wien (OTS/SK) - Ab heute tritt die EU-Lohntransparenzrichtlinie in Kraft. Die neuen Regeln verpflichten EU-Unternehmen dazu, Informationen offenzulegen, mit denen Arbeitnehmer*innen ihre Gehälter vergleichen und Unterschiede aufdecken können. SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner sieht die Bundesregierung nun gefordert, die Richtlinie unter Einbindung der Sozialpartner*innen in Österreich umzusetzen.

„Es ist ein historischer Meilenstein auf EU-Ebene, für den sich die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Evelyn Regner gemeinsam mit ihren Mitstreiter*innen stark gemacht hat“, so Holzleitner.

„Die Lohnunterschiede sind in Österreich noch immer viel zu hoch. Mehr Transparenz stärkt Frauen in Gehaltsverhandlungen und verpflichtet die Unternehmen, die Gleichstellung zu der sie gesetzlich verpflichtet sind, auch tatsächlich umzusetzen. Jetzt heißt es, rasch handeln. Wir wollen und müssen endlich wieder zu den fortschrittlichen Ländern in Europa zählen!“, so Holzleitner. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/