Baden bei Wien: Crossover-Sensation riss das Publikum von den Sitzen

Baden bei Wien / Niederösterreich (OTS) - Mit einem ganz besonderen Kulturhighlight eröffnete die Stadt Baden in diesem Jahr die Rosentage und startete damit fulminant in den Sommer. Ein unglaubliches Crossover Konzert mit der Beethoven Philharmonie und der Badener Rockband STEREOPARTY samt eines Gastauftrittes des Volksopern-Stars Juliette Khalil inmitten der betörenden Düfte des größten Rosengartens Österreich.

„Wir wollten etwas völlig Neues auf die Beine stellen und gleichzeitig die große Tradition Badens als UNESCO Welterbe Great Spa Towns of Europe in moderner Art und Weise interpretieren. Gleichermaßen als Symbol für den trendigen Weg, den die Stadt Baden mit dem Festival La Gacilly-Baden Photo und vielen anderen Attraktivitäten bereits seit Jahren eingeschlagen hat.“, erläutert Tourismusdirektor Klaus Lorenz.

Schon bei der Einstiegsnummer, der Overture zu Mozarts Zauberflöte, waren die ca. 2.500 Gäste ob des perfekten Zusammenspiels von klassischer Besetzung und Rock-Formation gefesselt. Begleitet von einer wunderschönen, stimmigen Lichtshow und eingebettet in die professionellen Arrangements von Christoph Huber, dessen Dirigat überdies von viel Esprit und Begeisterung getragen war, lieferten die Musikerinnen und Musiker in der eineinhalb-stündigen Abendshow ein furioses Konzert ab, bei dem es buchstäblich niemanden auf den Sitzen hielt. Man konnte die Freude aller Beteiligten, inklusive des Publikums, an diesem einzigartigen Projekt förmlich spüren.

Am Ende des Abends sah man am Platz vor der Orangerie ein Meer von tanzenden Menschen, die das Rosarium bei der Zugabe „Weus’d a Herz hast wie a Bergwerk“ in ein einziges Lichtermeer mit Gänsehaut-Feeling tauchten.

Veranstaltungshighlights Baden bei Wien Nie wieder ein Event verpassen!

Rückfragen & Kontakt:

GG Tourismus der Stadtgemeinde Baden

Klaus Lorenz



Tel: +43/2252/86800 - 600

E-Mail: info @ baden.at