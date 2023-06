Grüne Niederösterreich starten Mitmach-Kampagne

Krismer/Arslan: „Nur gemeinsam machen wir Zukunft in unserem Bundesland.“

Die Grünen bieten sich als Partei mit Fokus auf die Zukunftsthemen Klima, Energie und Mobilität, die die soziale Frage von morgen sind. Wenn du genug von den schwarzen, blauen und roten Dinos hast, dann mache einfach mit! Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Haben Sie Interesse, das politische Geschehen in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bezirk aktiv zu gestalten? Dann ist jetzt Ihre Chance! Die Grünen Niederösterreich lancieren eine umfangreiche Mitmach-Kampagne, um engagierte Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Mitwirkung aufzurufen. Warum sich engagieren? „Seit Schwarz-Blau in Niederösterreich regiert, melden sich unzählige Menschen bei uns, weil sie ihren Protest aktiv ausdrücken und sich gegen die Politi-Dinos in diesem Land engagieren wollen. Diesem Bedürfnis nach Engagement im Bezirk, in den Heimatgemeinden tragen wir nun mit unserer Kampagne Rechnung, denn nur gemeinsam machen wir Zukunft. Die Grünen bieten sich als Partei mit Fokus auf die Zukunftsthemen Klima, Energie und Mobilität, die die soziale Frage von morgen sind. Wenn du genug von den schwarzen, blauen und roten Dinos hast, dann mache einfach mit! “, so Klubobfrau und Landessprecherin Helga Krismer.

„Wir alle streben nach erschwinglicher Energie, abwenden der Klimaauswirkungen wie Dürre oder Überschwemmung, sowie attraktive, moderne Züge und Busse. Und wir wollen auf alle Menschen schauen, damit sie gut durch die Zeiten der Veränderung kommen.“ Wie kann man sich engagieren? Unterstützen Sie uns bei politischen Aktionen, Hausbesuchen, im Straßenwahlkampf und an Infoständen. Übernehmen Sie eine aktive Rolle, um Ihr unmittelbares Umfeld zu verändern. Bringen Sie sich organisatorisch und inhaltlich auf Bezirks- und Gemeindeebene ein. „Die Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren und die Welt ein Stück besser zu machen, sind vielfältig", betont Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan. Daher wird die Mitmach-Kampagne der Grünen Niederösterreich sowohl über Inserate als auch im Internet und in den sozialen Medien unter dem Motto „JETZT MITMACHEN“ breit kommuniziert. Informieren Sie sich über die Kampagne und erfahren Sie, wie Sie sich beteiligen können, indem Sie unsere Website besuchen: https://noe.gruene.at/mitmachen/

„Aktiv zu sein und mitzumachen, kann einen echten Unterschied machen, wenn man sich über die politische Entwicklung ärgert. Mit Raunzen und Schimpfen bewegt man nichts. Daher schließe dich uns an und gestalte gemeinsam mit uns eine nachhaltige Zukunft. Wir freuen uns auf dich“, schließen Helga Krismer und Hikmet Arslan ab.

