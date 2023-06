Körbe für den guten Zweck

Das win2day Charity 3x3 Basketballspiel in prominenter Besetzung erzielt 5.000 Euro für den Österreichischen Behindertensportverband.

Wien (OTS) - Am Finaltag der FIBA 3x3 Weltmeisterschaft presented by win2day wagten sich zehn Promis und Influencer:innen auf das Spielfeld und erzielten 5.000 Euro für den guten Zweck. Dorina Klinger, Ronja Klinger, Virginia Ernst, Manuel Rubey und Robin Seidl kämpften im Team der Promis gegen das Influencer:innen-Team, bestehend aus Valentina Ballerina, Stefan Okungbowa, Stefan Joham, Satansbratan, Dennis Glanz und weiteren 3x3 Begeisterten.

12 Punkte und 2 Sieger

Das Spiel endete 7:5 zugunsten des Teams Promis. Dennoch gehen alle als Gewinner:innen aus dem Match hervor, denn durch die geworfenen Körbe wurde eine Spendensumme von 5.000 Euro erreicht. Diese wurde anschließend von win2day Managing Director Georg Wawer an Matthias Bogner vom Österreichischen Behindertensportverband (ÖBSV) übergeben. Die erspielte Summe kommt Maßnahmen zur sportlichen Entwicklung und Förderung von Frauen und Jugendlichen zugute, mit dem Ziel, dass künftig vermehrt Frauen und Jugendliche aktiv an der win2day Rollstuhl-Basketball Bundesliga teilnehmen.

Die FIBA 3x3 Weltmeisterschaft presented by win2day fand von 30. Mai bis 4. Juni 2023 am Wiener Rathausplatz statt. Täglich tummelten sich rund 15.000 Sportbegeisterte in der Fanzone, wo jeweils 20 internationale Damen- und Herrenteams in der neuen olympischen Trendsportart um die WM-Titel spielten.

Über win2day

win2day ist das Online-Spielangebot der Österreichischen Lotterien und erste und einzige Adresse für konzessioniertes Online-Glücksspiel in Österreich. win2day vereint Casino Klassiker, Slots, Lotteriespiele wie Lotto „6 aus 45“ und Sportwetten auf einer einzigen Spieleseite.

Es lebe Fairplay

win2day steht für Sicherheit bei der Spielabwicklung, der Gewinnauszahlung und im Datenschutz. Der Kern allen Handelns ist der Spielerschutz und das Sicherstellen von begleitenden Rahmenbedingungen. Mit anderen Worten: Die Spiele von win2day laufen nach österreichischen Standards und Regeln ab.

Topplayer im heimischen Sport

win2day ist seit 2022 Topplayer im heimischen Sportsponsoring aktiv und sponsert neben der 3x3 WM 2023 in Wien die win2day Basketball Herren Superliga, die win2day Basketball Damen Superliga und die win2day Rollstuhlbasketball Liga sowie die Damen- und Herren-Nationalteams. Zusätzlich unterstützt win2day Herren-, Damen-und Behindertensport im Eishockey, Beach-Volleyball, Tischtennis und Tennis.

