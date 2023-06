Mandl zu Südkorea: "Starke Partnerschaft in herausfordernden Zeiten"

Heute ist Memorial Day zum Gedenken an die Opfer des Koreakriegs - 130 Jahre Beziehungen Korea-Österreich, 60 Jahre Südkorea-EU - Südkorea "Leuchtturm der Demokratie"

Brüssel (OTS) - "Südkorea ist ein Leuchtturm der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit im asiatischen Raum: Formal ist die EU mit Südkorea durch drei Abkommen verbunden - und zwar zu den Bereichen Wirtschaft, Politik und Sicherheit. Real werden die engen Beziehungen täglich neu mit Leben erfüllt. Diese starke, verlässliche und reibungslose Partnerschaft ist gerade in geopolitisch herausfordernden Zeiten so wichtig", freut sich Lukas Mandl, Vorsitzender der Korea-Delegation des Europäischen Parlaments und Außenpolitiksprecher der ÖVP ebendort. Mandl ist auch Vizevorsitzender des Verteidigungsausschusses im Europaparlament und war zuletzt kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres in Seoul zu Arbeitsgesprächen über die Bereiche Sicherheit und Verteidigung.

Mandl verweist auf den heutigen 6. Juni, den offiziellen "Memorial Day" in Südkorea, bei dem der Opfer des Koreakriegs gedacht wird. "Südkorea hat über Jahrzehnte gezeigt, dass es parallel einerseits der ständigen Bedrohung durch den nördlichen Nachbarn begegnet, und andererseits eine funktionierende Zivilgesellschaft, eine florierende Wirtschaft, eine global vernetzte wissenschaftliche Landschaft und eine lebendige Demokratie aufrechterhält. Das ist sehr zu schätzen und muss die EU bestärken, weiterhin beste Beziehungen mit Südkorea zu pflegen", ist Mandl überzeugt.

"Heuer werden 60 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der EU und Korea begangen. Das schließt nahtlos an das runde Jubiläum der 130 Jahre bilateraler Beziehungen zwischen Österreich und Korea aus dem vergangenen Jahr an und untermauert die Freundschaft", schließt Mandl. (Schluss)

