Einladung zum Pressegespräch der ARGE Eigenheim

Dienstag, 13. Juni 2023, um 10.30 Uhr im „Presseclub Salzburg“ im Greentower, 5071 Wals-Himmelreich, Ludwig-Bieringer-Platz1

Salzburg/Wien (OTS) - Das Thema „Wohnen“ sorgt seit Monaten für mediale Schlagzeilen und politische Diskussion. Neben dem notwendigen Neubau kommt der Sanierung und Modernisierung von Bestandsbauten eine immer größere Bedeutung zu. Mittel der Wohnbauförderung wurden zuletzt in Österreich zu einem großen Teil für die Neubau-Finanzierung eingesetzt. Um jedoch den Gebäudebestand in Österreich „Klimafit“ zu machen und andererseits den Neubau nicht zu vernachlässigen, braucht es eine Neuordnung bei der Finanzierung. Die ARGE Eigenheim hat ihre Überlegung bereits in die politische Diskussion eingebracht und möchte ihre Ideen nun einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren.

Wie genau diese Neuordnung der Wohnbaufinanzierung aussehen sollte, welche Initiativen zur Eigentumsbildung es gibt, wie die ersten Jahresabrechnungen auf Basis vorausschauender Planung und Bewirtschaftung ausgefallen sind, wie das Modell „Junges Eigentum auf Zeit“ konkret aussieht, wie sich die aktuelle Preissituation am sozialen Wohnbausektor darstellt und wie die gemeinnützigen Bauvereinigungen weiter dagegen ankämpfen, über die bisherigen Erfolge des Projekts „Young Professionals“ - eine Initiative der ARGE Eigenheim zum Thema „junge Führungskräfte“, welche brandaktuellen Themen am kommenden GBV-Verbandstag präsentiert werden und vieles mehr erfahren Sie bei einem Pressegespräch der ARGE Eigenheim.

Über die ARGE Eigenheim

Die ARGE Eigenheim ist ein Zusammenschluss von 100 Wohnbauunternehmen in Österreich mit einem Verwaltungsbestand von über 400.000 Einheiten, rund 5.000 Mitarbeitern und einem jährlichen Bauvolumen von mehr als einer Milliarde Euro.

Pressegespräch der ARGE Eigenheim

Folgende Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:



DI Christian Struber MBA, Bundesobmann der ARGE Eigenheim u. Vorsitzender des Aufsichtsrats des Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen



Mag. Isabella Stickler CSE, Obfrau der Gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland St. Pölten, Vorsitzende von NETZWERT, dem Frauennetzwerk im Wohnbau



DI Herwig Pernsteiner, Bundesobmann-Stv. Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen



Mag. Maria Vertesich, Vorständin der Gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft „Neues Leben“ reg. Gen.m.b.H, Vorsitzende der „Young Professionals“



Mag. Matthias Eberhardt, Rechts- und Projektmanager bei der Heimat Österreich gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m.b.H., Vorsitzende-Stellvertreter der „Young Professionals“



Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie können persönlich teilnehmen, oder auch online das Pressegespräch verfolgen. Um teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte unter office @ freecomm.cc an. Sie erhalten dann einen Link zur Online-Teilnahme am Pressegespräch übermittelt.

Datum: 13.06.2023, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: „Presseclub Salzburg“ im Greentower

Ludwig-Bieringer-Platz 1, 5071 Wals-Himmelreich Salzburg/Wals-Himmelreich, Österreich

