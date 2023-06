20. Bezirk: 4 Chöre singen im Amtshaus am Brigittaplatz

Wien (OTS) - Das Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) ist am Mittwoch, 7. Juni, ab 19.30 Uhr, der Schauplatz eines Chor-Abends. Im Rahmen der Konzert-Reihe „Chor Festival Wien 2023“ unterhalten 4 beachtenswerte Gesangsvereinigungen ihre Zuhörer*innen mit einem vielfältigen Programm: „Vokalensemble Soundbar“ (Leitung: Michaela Jank), „1. Wiener ‚Ich kann nicht singen‘ Chor“ (Leitung: Lilli Kern), „Singgemeinschaft Aufklang“ (Leitung: Tatjana Wrumnig) und „Voices4u“ (Leitung: Ursula Gerstbach). Der Eintritt zur Veranstaltung im Festsaal des Amtsgebäudes ist gratis.

Von „Hakuna Matata“ und „Help“ bis zu „Schöner Rosengarten“ und „Son Of A Preacherman“ erstreckt sich der bunte Melodienreigen. Instrumentale Darbietungen der Bläser-Formation „15er Blech“ (Leitung: Johannes Hofmann) runden die stimmungsvollen Chor-Gesänge ab. Das Konzert endet mit einem „Gemeinschaftslied“ (Dirigent: CFW-Landeschorleiter Martin Kettner). Organisiert wird das Vokal-Festival vom „Chor Forum Wien“ (Dachverband für Chöre in Wien und Umgebung). Der Bezirk unterstützt den Kultur-Termin. Fragen dazu beantwortet das Team des „Chor Forum Wien“ gerne per E-Mail: cfw@chorforumwien.at.

Mannigfaltige geförderte Kultur-Projekte werden im 20. Bezirk durchgeführt. Für Informationen über die nächsten Aktivitäten steht das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau unter der Telefonnummer 4000/20 115 zur Verfügung. Erkundigungen via E-Mail: post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Dachverband „Chor Forum Wien“: www.chorforumwien.at

„1. Wiener ‚Ich kann nicht singen‘ Chor“: www.laienchor.at

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at