Wiener Jubiläumsbrunnen „WirWasser“ nimmt Gestalt an

Brunnen von GELATIN wird im Oktober zum 150-jährigen Jubiläum von Wiener Wasser eröffnet

Wien (OTS) - Im Sonnwendviertel in Favoriten entsteht derzeit der Jubiläumsbrunnen „WirWasser“ der Stadt Wien – Wiener Wasser. Die Umsetzung erfolgt nach einem Entwurf von GELATIN, der im vergangenen Jahr den künstlerischen Wettbewerb gewonnen hat. Das Gewinnerprojekt besteht aus einem Figurenkreis, der das Brunnenbecken bildet und in dessen Zentrum sich eine Fontäne erhebt.

Anfang dieser Woche wurden die ersten der insgesamt 33 Skulpturen von der GELATIN-Werkstatt in Floridsdorf zu ihrem neuen Standort an der Ecke Gudrunstraße/Sonnwendgasse transportiert und eingesetzt. In den kommenden Wochen folgen die weiteren Figuren, anschließend wird das Brunnenbecken gegossen. Im September folgt die Farbgebung der Figuren. Die Eröffnung ist im Oktober geplant, pünktlich zum 150-jährigen Jubiläum von Wiener Wasser.

„Unser Wasser ist nicht nur das wichtigste Lebensmittel, das wir haben, sondern auch ein Symbol für die hohe Lebensqualität und das „Wir“-Gefühl, das Wien und die Wienerinnen und Wiener ausmacht. Ich freue mich, dass die Gruppe GELATIN mit ihrem außergewöhnlichen Entwurf dieses Wir-Gefühl in den Mittelpunkt stellt. Mit dem Brunnen wollen wir den Bewohnerinnen und Bewohnern mehr Lebensqualität bieten – eine kühle Oase im Sommer und einen Ort, der zum Verweilen und Plaudern einlädt“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Mit ihren fantastischen, aber stets von der Realität inspirierten Kunstprojekten tritt die Künstlergruppe Gelatin nicht nur an, unsere Denkhorizonte zu erweitern, sondern beschwört sehr oft die Kraft des Kollektivs. Mit der Idee des Gemeinsamen und der Kraft der Gemeinschaft überzeugt auch ihr symbolstarker Entwurf für den Jubiläumsbrunnen. Es gefällt mir, dass hier die Stärken dieser Stadt – Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung – wachgerufen werden. Die sich am Brunnen versammelnde Gemeinschaft fasst auch die Leben schenkende Quelle ein. So unterschiedlich sie alle sind, so sind sie doch ein Zeichen für die solidarische Stärke der Vielen und für die gemeinsame Verantwortung für das schützenswerte Gut Wasser“, sagt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

„Genau wie das Hochquellwasser wird der Jubiläumsbrunnen zur hohen Lebensqualität in Favoriten beitragen. Die Wasserfontäne und das Wasser im Becken haben eine kühlende Wirkung. Im Sommer sorgt der Jubiläumsbrunnen somit für Erfrischung“, betont der Favoritner Bezirksvorsteher-Stellvertreter Gerhard Blöschl.

„Der Jubiläumsbrunnen ist so besonders, weil die Brunnenskulpturen in ihrer Vielfalt die Vielfalt der Menschen darstellen. So verschieden geformt und gebaut, wie die einzelnen Figuren sind, sind auch die Wiener*innen“, erzählt Wolfgang Gantner von GELATIN. Die Skulpturen werden aus Beton gegossen, manche sind aus Beton plastisch aufgebaut. Die Betonmischung wurde von der TU Wien eigens für GELATIN entwickelt. Für die Gussformen wurden verschiedene Techniken verwendet, unter anderem wurde mit einem Heizdraht eine Hohlform in Styropor geschnitten.

„Die Anwendung unterschiedlicher Technologien beweist ein hohes technisches Verständnis von GELATIN. Auch beim Brunnenbecken braucht es technische Finesse. Die Skulpturen bilden gemeinsam den Brunnenrand, der zugleich dicht sein muss. Das ist eine Herausforderung“, hebt der Chef von Wiener Wasser, Paul Hellmeier, hervor. Neben der Versetzung der Brunnenskulpturen wird an der technischen Ausstattung der Brunnenstube unterhalb des Jubiläumsbrunnens gearbeitet.

Informationen zum Projekt

Der künstlerische Wettbewerb wurde von Stadt Wien – Wiener Wasser in Kooperation mit Kunst im öffentlichen Raum GmbH (KÖR) ausgelobt. Eine mit Fachexpert*innen besetzte Jury unter dem Vorsitz von Cornelia Offergeld (KÖR) wählte das Projekt aus.

Mit der skulpturalen Umsetzung symbolisiert GELATIN die gemeinschaftliche Verantwortung für die Ressource Wasser. Gleichzeitig verweist das Projekt auf einen wichtigen Ort der Wiener Wasserversorgung am Schwarzenbergplatz. Die Form des Brunnens und die Fontäne spielen auf den Hochstrahlbrunnen an und übersetzen diesen in zeitgenössische Kunst. Die Kosten betragen netto 1,8 Millionen Euro. Darin inkludiert sind die Planung, der künstlerische Wettbewerb, die Projektumsetzung, die künstlerische Gestaltung, der Bau sowie die technische Ausstattung.

