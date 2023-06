Jüdisches Museum Wien: Highlights im Juni 2023

Wien (OTS) - Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, bietet den Sommer über ein spannendes Programm für die ganze Familie an. Beide Standorte des Museums sind mit einer Klimaanlage ausgestattet und somit ideal für Abkühlung an heißen Tagen. Als Extra-Erfrischung können sich Besucher*innen im Café Eskeles zum Beispiel ein Glas Limonana (israelische Minz-Zitronen-Limonade) genehmigen.



Neue Sonderausstellung „Fokus! Jetzt! Maria Austria – Fotografin im Exil“

Am 21. Juni wird im Museum Dorotheergasse die neue Ausstellung über die Fotografin Maria Austria eröffnet. Die Arbeiten der herausragenden, aber hierzulande noch weitgehend unbekannten Fotografin Maria Austria, wie sie sich in ihrem Künstlernamen nannte, werden in Österreich erstmalig in einer Einzelausstellung gezeigt. Ausgehend von den frühen Arbeiten aus ihren Wiener Jahren bildet diese die Höhepunkte ihrer Tätigkeit von den 1930er- bis Mitte der 1970er-Jahre ab.

Führungen im Juni

Im Rahmen einer deutschsprachigen Führung durch die Dauerausstellung im Museum Dorotheergasse „Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute“ können die Teilnehmer*innen ihre Stadt aus einer jüdischen Perspektive wahrnehmen. Die Führung findet am Sonntag, 18. Juni 2023, um 15.00 Uhr statt.



Am Sonntag, 11. Juni 2023 um 15.00 Uhr wird anlässlich des Vatertags die Führung „Unsere Stadt – mit Vätern und Söhnen“ angeboten. Auf dem Weg durch die Dauerausstellung und damit durch „Unsere Stadt!“ treffen die Teilnehmer*innen an diesem Nachmittag historische Wiener Hausierer, Kantoren, Rabbiner, Ärzte, Wasserballer, Trainer, Schriftsteller, Komponisten, Maler und Sammler. Diese Söhne und Väter erzählen ihre Geschichte(n). Ein weiteres Alternativprogramm findet am Sonntag, 25. Juni 2023, ebenfalls um 15.00 Uhr unter dem Titel „Unsere Stadt – künstlerisch“ statt. An diesem Nachmittag unternehmen die Besucher*innen einen Rundgang durch „Unsere Stadt!“, bei dem auch Fotografen, Goldschmiede und Keramiker zu Wort kommen. Was Kunst kann und was sie über Wiener jüdische Geschichte aussagt, vermitteln ausgewählte Objekte aus allen Sammlungen des Jüdischen Museums Wien.



Um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter +43 1 535 04 31 - 1538 oder per E-Mail an tours@jmw.at. Teilnahme mit Führungsticket 3 Euro und gültigem Eintrittsticket.



A gute Kasche

Der jiddische Begriff „Kasche“ bedeutet Frage. Und Fragen sind die besseren Antworten! Alles, was die Besucher*innen schon immer wissen wollten und noch nie gefragt haben, hat im Jüdischen Museum Wien Platz. Am Dienstag, 27. Juni um 16.00 Uhr steht das Vermittlungsteam im Museum Dorotheergasse zur Verfügung, um alle Fragen zu den aktuellen Ausstellungen, zu bestimmten Objekten, zu den historischen Protagonist*innen – zu jüdischer Kultur, Geschichte und Gegenwart in Wien und der Welt zu beantworten.



Um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter +43 1 535 04 31 - 1538 oder per E-Mail an tours@jmw.at. Teilnahme mit Führungsticket 3 Euro und gültigem Eintrittsticket.



Buchpremiere: Elie Rosen „Im Tod liegt die Unendlichkeit. Der jüdische Friedhof von Baden bei Wien: Vom Tod und Sterben im Judentum“

Über 150 Jahre lang diente der jüdische Friedhof von Baden bei Wien nicht nur der lokalen Gemeinde, sondern auch Kurgästen aus aller Welt als Begräbnisort: Mehr als 2.000 Personen fanden hier ihre letzte Ruhestätte. Begleitet von den Kunstfotografen Le.Luka und Ouriel Morgensztern begibt sich Elie Rosen auf dem von seiner Belegung her größten jüdischen Friedhof Österreichs außerhalb Wiens auf Spurensuche: Die Grabsteine von Nachkommen bekannter Rabbinerfamilien und illustren Mitgliedern der Gesellschaft verraten nicht nur vieles über das Leben der Beerdigten, sondern auch über das jüdische Leben der Stadt Baden. Neben einer umfassenden Dokumentation aller Grabstellen bietet der prachtvolle Bildband eine informative Einführung in die Welt der jüdischen Grabinschriften und -symbolik sowie die wichtigsten Todes- und Trauerrituale. Am Mittwoch, 14. Juni 2023 um 18.30 Uhr spricht Martha Keil, Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, mit Elie Rosen über das neue Buch im Museum Dorotheergasse.



Um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter +43 1 535 04 31 - 1510 oder per E-Mail an events@jmw.at. Der Eintritt ist frei!

Alle Führungen im Überblick: www.jmw.at/fuehrungen

Alle Veranstaltungen im Überblick: www.jmw.at/events

