PH Wien läuft für Vielfalt

Beim diesjährigen Pride Run am ersten Juni-Wochenende war die Pädagogische Hochschule Wien mit 43 Kolleg:innen am Start.

Das ist wirklich großartig! Die Pädagogische Hochschule Wien steht sichtbar für Vielfalt Barbara Herzog-Punzenberger, Rektorin Pädagogische Hochschule Wien

Wien (OTS) - Laufen und Walken für eine wichtige Botschaft, das war allen ein großes Anliegen. Und die Pädagogische Hochschule Wien setzt mit einem diversen Team aus Studierenden, Lehrenden und Kolleg:innen aus der Verwaltung ein klares gemeinsames Zeichen für Vielfalt. Die Motivation war groß, und so können die Kolleg:innen aus dem Herzen von Favoriten in unterschiedlichen Disziplinen auf ihre Platzierungen stolz sein. Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger zeigt sich von der Aktion begeistert: „ Das ist wirklich großartig! Die Pädagogische Hochschule Wien steht sichtbar für Vielfalt “, freut sie sich über das Engagement aller, die die 5km Strecke bezwungen haben, und auch all jener, die im Vorfeld an der Organisation mitgewirkt haben.

